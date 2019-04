Am Dienstagmorgen ist die Feuerwehr zu einem Einsatz an der Hammer Straße ausgerückt. In Höhe der Hausnummer 95 wurde Gasgeruch gemeldet, der nach Polizeiangaben vermutlich von einer defekten Heizungsanlage stammt. Die Feuerwehr hat Messungen vorgenommen. Die haben ergeben, dass Gas ausgetreten war, es sich dabei laut Feuerwehr-Pressesprecher aber nicht um Erdgas gehandelt habe. Woher der Gasgeruch kam, sei weiter unklar.

Die Wehrleute haben die Heizungsanlage außer Betrieb genommen und das Gebäude dem Inhaber übergeben. Damit sei der Einsatz abgeschlossen, sagte der Sprecher.

Die Polizei hatte die Straße wegen des Einsatzes komplett gesperrt. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wurde über die Geiststraße umgeleitet. Jetzt ist die Straße wieder frei.