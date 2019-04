Arbeitskräftenachfrage auf Rekordhoch

Auf einem neuen Rekordwert kletterte die Nachfrage der Unternehmen in Münster im April. Seit Jahresbeginn meldeten die Betriebe und Verwaltungen 2919 freie Stellenangebote bei der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster, 11,2 Prozent mehr als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Das Berichtet die Agentur in einer Pressemitteilung.

Allein im April wandten sich demnach die Personalverantwortlichen mit 790 neuen Jobangeboten an die Experten der Arbeitsagentur. Das waren 123 mehr als im März und 153 mehr als im April 2018. Insgesamt können Arbeitsuchende aktuell unter 2672 offenen Stellenangeboten wählen.

Personalnachfrage ungebrochen hoch

Mit 178 neuen Stellenmeldungen lag die Nachfrage im Gesundheits- und Sozialwesen an der Spitze. Auch in den öffentlichen Verwaltungen wird Personal gesucht, hier gab es 98 neue offene Arbeitsstellen. 68 Jobangebote nahm die Arbeitsagentur im April für den Handel entgegen. „Die Nachfrage nach Personal ist weiterhin sehr hoch. In den meisten Fällen geht es um einen langfristigen Arbeitskräftebedarf. Fast alle Stellen sind unbefristet zu vergeben“, erklärt Joachim Fahnemann, Leiter der Agentur für Arbeit Ahlen-Münster.

Gründe für die große Nachfrage nach neuen Mitarbeitern seien zum einen der demografische Wandel: „Den Arbeitgebern in der Region ist bewusst, dass in den kommenden Jahren ein größerer Teil ihrer Belegschaft aus Altersgründen ausscheiden wird. Sie stellen teilweise bereits jetzt Kräfte ein, um für die Zukunft gerüstet zu sein“, so Fahnemann. Zudem seien die wirtschaftliche Lage gut und die Konjunkturerwartungen positiv. „Auch das trägt dazu bei, dass Personal aufgestockt wird, beispielsweise im Handel“, berichtet der Experte.

7797 Arbeitslose in Münster

Die große Arbeitskräftenachfrage führte zu einem deutlichen Rückgang der Arbeitslosenzahlen. Im April waren in Münster 7797 Männer und Frauen arbeitslos gemeldet, 163 weniger als im März. Gegenüber dem Vorjahresmonat sank die Arbeitslosigkeit sogar um 497 Personen, das entspricht einem Rückgang um 6 Prozent.

Die Arbeitslosenquote lag im April bei 4,6 Prozent. Im Vergleich zu März verbesserte sie sich um 0,1 Prozentpunkte und gegenüber April 2018 um 0,4 Prozentpunkte. Besonders von der guten Lage am Arbeitsmarkt profitierten Männer und Frauen mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung. Im April waren 3204 Menschen mit einer Ausbildung von Arbeitslosigkeit betroffen. Ihre Zahl sank gegenüber dem Vorjahr um 281, das entspricht einem Rückgang um 8,1 Prozent. Demgegenüber ging die Arbeitslosigkeit bei Menschen ohne abgeschlossene Ausbildung nur um 3,2 Prozent zurück. Im April waren 4.293 Ungelernte arbeitslos gemeldet, 140 weniger als im Vorjahresmonat, heißt es abschließend.