Virtual-Reality-Tour durch das eigene Gehirn

Münster -

Als erstes Hirntumorzentrum in Europa nutzt das Zentrum am Universitätsklinikum Münster (UKM) die VR-Technik mit einer neuen Software, um Patienten mithilfe einer VR-Brille dreidimensionale Einblicke in ihren Kopf zu ermöglichen. So kann beispielsweise vor einer Operation die genaue Lage des Tumors veranschaulicht werden und ein Eindruck davon vermittelt werden, was während eines Eingriffes passiert.