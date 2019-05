Friseur-Innung Münster hilft Menschen in sozialer Not

Münster -

Von Gabriele Hillmoth

Einen Friseurbesuch kann sich nicht jeder Mensch leisten. Die Friseur-Innung Münster ruft darum ihre Mitglieder dazu auf, sich an einer Haarschneide-Aktion zu beteiligen. Der „Treffpunkt an der Clemenskirche“ wird jetzt jeden Monat in einen Salon verwandelt.