Anwohner berichten vom Leben an der Steinfurter Straße

Insgesamt vier Autospuren, zwei Ampeln in der Nähe, eine Busspur stadteinwärts, eine langgezogene Rechtsabbiegerspur stadtauswärts – und dann eine dichte Bebauung wie in einem Canyon. Ja, es ist laut an der Steinfurter Straße. Heide Kollner muss es wissen. Sie lebt seit 1991 an der Steinfurter Straße.

Und doch gibt es Momente, die sie weitaus mehr nerven als der alltägliche, seit Jahren kontinuierlich zunehmende Dauerlärm. Die Anwohnerin ärgert sich maßlos über Raser, die nachts mit Tempo 100 durch die vermeintlich leere Stadt jagen. „Da geht es zu wie bei einem Autorennen.“ Aber einen Radarwagen habe sie noch nie gesehen.

Besonders voll, besonders laut

Jetzt hat sich an der Steinfurter Straße eine Bürgerinitiative gebildet, initiiert von Clemens Kühn, Betreiber des Ladenlokals „Getränkefeinkost“, Steinfurter Straße 9. In ihr organisieren sich rund zehn Anwohner des Teilstückes zwischen dem Rewe-Markt im Norden und der Aral-Tankstelle im Süden. Hier, wo der Verkehr der Grevener Straße und der Steinfurter Straße zusammenkommt, ist es besonders voll und besonders laut.

So laut, dass hier fast nur Studenten wohnen, wie Amelie Becker, Anwohnerin seit 2016, bemerkt. „Laut, aber deswegen nicht so teuer.“ Diese absurde Logik zeigt in Zeiten der Wohnungsnot durchaus ihre Wirkung.

Gemessen an den Forderungen, die Anwohner in weitaus weniger belasteten Quartieren stellen, wirken Amelie Beckers Wünsche fast schon zurückhaltend. Sie hätte gern Bäume auf dem Grünstreifen zwischen den beiden Fahrbahnen. „Und Flüsterasphalt wäre auch nicht schlecht.“

Nachbarschaftliches Miteinander und viele Forderungen

Jüngst rückte das Quartier in die Schlagzeilen, weil der Radweg in dem Teilbereich der Steinfurter Straße sehr schlecht ist und saniert werden soll. Kühne wirft in dem Zusammenhang die Frage auf, ob – angesichts des sehr hohen Radverkehrsaufkommens an dieser Stelle – nicht zumindest ein Teil des Radverkehrs über die Busspur geführt werden könne.

Perspektivisch hofft die Bürgerinitiative auch, dass der südliche Teil der Steinfurter Straße von einer Bundesstraße heruntergestuft wird auf eine kommunale Straße. Dies wäre dann der Fall, wenn die von Steinfurt kommende B54 ab der Kreuzung mit dem York-Ring über den Ring in Richtung Weseler Straße geführt wird. In diesem Fall könnte der Verkehrsraum neu aufgeteilt werden, unter Umständen sogar eine Fahrspur für Autos wegfallen.

Aber das ist Zukunftsmusik. Zunächst einmal ist das Trio froh darüber, „dass es überhaupt möglich ist, in diesem Quartier ein Gefühl für ein nachbarschaftliches Miteinander zu entwickeln“, freut sich Clemens Kühn.