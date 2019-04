Hässliche Gewaltszene am helllichten Tag: Eine 87-jährige Gronauerin ist am Dienstag schwer verletzt worden, nachdem sie von ihrem fahrenden Fahrrad getreten wurde. Die Frau war nach Polizeiangaben gegen 17.15 Uhr im Bereich des Döhrmannplatzes unterwegs, als – so Zeugen – eine alkoholisierte 33-jährige Gronauerin gegen das Fahrrad trat. Die Seniorin stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungshubschrauber landete auf dem Laga-Gelände. Schlussendlich wurde die 87-Jährige aber nach der Erstversorgung ins Antonius-Hospital gebracht. Die polizeibekannte 33-Jährige wurde noch vor Ort festgenommen.