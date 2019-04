Vereint im „Nein“ zur Kernenergie

Fünf Umweltministerinnen in Münster

Münster -

Energiewende mit oder ohne Atomkraft? In Europa ist das eine kontrovers diskutierte Frage. Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) traf sich am Dienstag in Münster mit ihren Amtskolleginnen Carole Dieschbourg (Luxemburg), Elisabeth Köstinger (Österreich), Dominique Hasler (Liechtenstein) und Simonetta Sommaruga aus der Schweiz, um sich beim „Nein“ zur Atomkraft gegenseitig den Rücken zu stärken.