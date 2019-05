In Münster waren rund 20 Polizisten am 1. Mai tagsüber bis 22 Uhr rund um den Aasee unterwegs. Mehrere tausend Menschen hatten sich bei bestem Wetter am beliebten Treffpunkt versammelt.

Angesichts dieses großen Menschenauflaufs überrascht das erste Fazit von Andreas Bode, das der Polizeisprecher am Donnerstagmorgen zog: "Es war weniger los als an einem normalen Wochenende". Denn in der Summe waren es lediglich zwölf Vorfälle, die zur Anzeige gebracht wurden. Hierbei handelte es sich um Körperverletzungen, Sachbeschädigung, Diebstahl und Drogen-Vergehen. Außerdem mussten zwei Exhibitionisten aus dem "Publikumsverkehr" gezogen werden.

Gerangel endet im Wasser

Unangenehme Folgen hatte hingegen eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen zwei Männern für die Polizisten, die zwischen den Streithähnen schlichten wollten: Als die Beamten versuchten, die Kontrahenten, die sich an einem Abhang zum Wasser stritten, zu trennen, leisteten diese massiven Widerstand. Das Gerangel endete mit einem Domino-Effekt: Gleich mehrere Beteiligte landeten im Aasee - auch drei Polizisten. Hierbei wurde ein Beamter leicht verletzt.

An vielen Stellen in der Stadt wurde gegrillt. Doch brandschutztechnische Vorfälle habe es nach Aussage eines Feuerwehrsprechers überhaupt nicht gegeben.

So positiv wie die Polizei-Bilanz ausfiel, so unerfreulich war jedoch am Donnerstagmorgen der Anblick des Areals rund um die Aasee-Kugeln: Die Wiese war übersät mit Müll. Die Stadt Münster hatte im Vorfeld angekündigt , die Reste der Feierlichkeiten am Tag nach dem 1. Mai bis zum frühen Nachmittag liegen zu lassen. Auf diese Weise soll das Bewusstsein zur Müllvermeidung geschärft werden.