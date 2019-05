Auf die Plätze, fertig, los: Am 1. Mai fiel der Startschuss in die Freibadsaison in einigen münsterischen Bädern. In der Coburg (Foto) stürzten sich die Schwimmfans ins dank der Fernwärmeleitung wohltemperierte Wasser.

Zum traditionellen „Eisbärenschwimmen“ bei freiem Eintritt lud am Maifeiertag das Freibad Sudmühle. Die Freibäder Stapelskotten und Hiltrup öffnen voraussichtlich Mitte Mai.