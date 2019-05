Die Täter schlugen die Seitenscheibe der Fahrzeuge ein, um an die Wertsachen zu gelangen, berichtet die Polizei in einer Pressemitteilung. An der Wermelingstraße öffneten die Täter demnach einen unverschlossenen Mercedes.

Stets lagen Rucksäcke oder Taschen sichtbar im Innenraum der Fahrzeuge und lockten die Diebe an. Sie erbeuteten Mobiltelefone, Bargeld, einen Laptop, Schlüssel, Debit- und Kreditkarten und Ausweise. Die Polizei rät Wertsachen niemals im Auto zurückzulassen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.