Rallye mit BVB-Biene

Neue Tierart im Allwetterzoo Münster: BVB-Biene Emma schwirrt am Sonntag (5. Mai) durch den Allwetterzoo. Borussia Dortmund und der Allwetterzoo Münster laden gemeinsam zu einem schwarzgelben Erlebnistag in tierischer Atmosphäre ein. Die Besucher erwartet neben den zahlreichen tierischen Attraktionen des Zoos vor allem ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Selbstverständlich wird das BVB-Maskottchen Emma auch dabei sein, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns, dass wir nach der erfolgreichen Premiere 2018 auch in diesem Jahr wieder den BVB-Erlebnistag im Allwetterzoo Münster veranstalten können“, so Zoodirektor Dr. Thomas Wilms. An sechs Standorten im Zoo verteilt, präsentiert sich der BVB in der Zeit von 10 bis 17 Uhr mit einem bunten Programm. „Egal, ob auf dem Soccer-Court, beim Riesenpuzzle, Fußballgolf oder beim Fußballkegeln – für jeden wird etwas dabei sein.“

BVB-Biene und Profispieler treffen

In Emmas Mal- und Bastelecke können selbst die Kleinen ihre schwarzgelbe Liebe zeigen und ihre künstlerischen Fähigkeiten unter Beweis stellen. Es gibt eine neue Ausgabe der Rallyereihe „Emmas Detektive“ mit Abenteuern und Rätselspaß.

Die Besucher können die BVB-Biene persönlich treffen, zum Beispiel bei der öffentlichen Elefantenfütterung oder bei ihren anderen Tierfreunden. Für die schwarz-gelbe Ausstattung sorgt das BVB-Fanmobil. Highlight wird die Autogrammstunde mit einem Profispieler von Borussia Dortmund werden. An diesem Tag ist nur der Zooeintritt zu entrichten, Zoovereins- oder Jahreskarteninhaber haben freien Eintritt, Mitglieder vom BVB-Kids-Club haben ebenfalls freien Eintritt gegen Vorlage des gültigen Mitgliedsausweises. Sie dürfen drei weitere Personen zum Gruppenpreis mitnehmen.