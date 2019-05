Donnerstags bis 21 Uhr geöffnet?

Beim zurückliegenden Weihnachtsmarkt im Rathausinnenhof war die rigide Schließzeit unter der Woche um 20 Uhr für manch einen Besucher durchaus ein Ärgernis: Denn der kurz zuvor bestellte Glühwein war noch nicht mal aufgetrunken, da drängte das Sicherheitspersonal schon auf das Ende.

Zwar hätten sich die Ordnungskräfte richtig verhalten, betonte Fritz Schmücker von Münster-Marketing in dieser Woche im zuständigen Betriebsausschuss. „Doch am Ende lernt man daraus.“

Kein radikaler Rauswurf mehr

Beim Weihnachtsmarkt in diesem Jahr soll es deshalb eine Art „stillschweigende Karenzzeit“ geben, sodass sich die Klappe nicht mit dieser Radikalität vor den Augen der Besucher schließe, kündigte Schmücker an. Man werde das jetzt harmonisieren. Allerdings soll das nicht heißen, dass sich damit die Schließzeiten des Weihnachtsmarktes nach hinten verschieben. An den meisten Tagen soll es bei 20 Uhr, Freitag und Samstag bei 21 Uhr bleiben.

Münsters Weihnachtsmarkt-Händler im Steckbrief 1/15 Engelbert Dahlhaus mit seiner Frau Melanie Standort: Rathaus-Innenhof, Warenangebot: Schmalzkuchen, ein norddeutsches Traditionsgebäck Auf dem Weihnachtsmarkt verkaufe ich, weil ... wir Münsteraner sind und Münster lieben. Geheimtipp an meinem Stand: Schmalzkuchen mit Apfelmus in Zimtzucker Münster mag ich, weil ... ich hier geboren bin und es eine friedliche Multikulti-Stadt ist. Verbesserungsvorschläge für den Weihnachtsmarkt: längere Öffnungszeiten und ein bisschen Musik Mein traditionelles Weihnachtsessen: Kartoffelsalat Zu Weihnachten wünsche ich mir: Frieden! Foto: Oliver Werner

Renato Luiz Standort: Giebelhüüskesmarkt an der Überwasserkirche, Warenangebot: Flammkuchen Auf dem Weihnachtsmarkt verkaufe ich, weil ... es mir Spaß macht. Geheimtipp an meinem Stand: Der Holzofen und Flammkuchen mit Speck und Zwiebeln. Münster mag ich, weil ... hier nette Leute sind. Verbesserungsvorschläge für den Weihnachtsmarkt: Kälteres Wetter Mein traditionelles Weihnachtsessen: Truthahn mit Rotkohl und Klößen Zu Weihnachten wünsche ich mir: Eigentlich nichts, ich bin rundum zufrieden. Foto: Oliver Werner

Sarah Könning, Standort: Giebelhüüskesmarkt an der Überwasserkirche , Warenangebot: Geschenkartikel und Seidenschals Auf dem Weihnachtsmarkt verkaufe ich, weil ... ich Spaß am Umgang mit Menschen habe und zum Studium Geld dazuverdienen will. Geheimtipp an meinem Stand: Glitzer, soweit das Auge reicht Münster mag ich, weil ... es eine superschöne Stadt ist! Verbesserungsvorschläge für den Weihnachtsmarkt: Alles ist optimal! Mein traditionelles Weihnachtsessen: Raclette Zu Weihnachten wünsche ich mir: Schnickschnack für mein Pferd. Foto: Oliver Werner

Marianne Evers (67) aus Karlstein Standort: Lamberti ; Warenangebot: Emaille-Arbeiten Auf dem Weihnachtsmarkt verkaufe ich, weil ... uns die Stadt und der Markt hier an St. Lamberti gefällt. Geheimtipp an meinem Stand: Irgendwie ist alles speziell, weil selbst gemacht.

Vielleicht sind die Bilder ein Geheimtipp, aber

Schnäppchen sind das nicht. Münster mag ich, weil ... die Studenten Leben in die Stadt bringen. Verbesserungsvorschläge für den

Weihnachtsmarkt: Mein Mann und ich sind zufrieden hier, wir haben

nichts zu meckern. Mein traditionelles Weihnachtsessen: Haben wir nicht. Wir sind bei meiner Tochter zu Gast,

mal sehen, was es da gibt. Zu Weihnachten wünsche ich mir: Dass alle zufrieden sind. Ich werde es sein, denn dann

beginnt die Winterpause für uns. Foto: Oliver Werner

Timo Eckardts Standort: Rathaus-Innenhof ; Warenangebot: Upcycling-Lampen,

moderner Weihnachtsschmuck und Holzschilder mit lustigen Sprüchen Auf dem Weihnachtsmarkt verkaufe ich, weil ... es Spaß macht, mit unseren ausgefallenen Dekorationen zu begeistern. Geheimtipp an meinem Stand: Holzengel mit frechen Frisuren und Münsterpostkarten. Münster mag ich, weil ... die Stadt Tradition und Moderne liebt - Jung und

Alt trifft sich und genießt die Vorweihnachtszeit. Verbesserungsvorschläge für den Weihnachtsmarkt: Keine Mein traditionelles Weihnachtsessen: Kartoffelsalat und Heißwurst. Zu Weihnachten wünsche ich mir: eine besinnliche Zeit im Kreise meiner Lieben. Foto: Oliver Werner

Ursula Arning-Konopczynski Standort: Klemensstraße am Rathaus ; Warenangebot: Karussellfahrten für Kinder Auf dem Weihnachtsmarkt

verkaufe ich, weil ... Fahrchips für die Karussellfahrten benötigt werden. Geheimtipp an meinem Stand: Mit Liebe und Herzblut gestaltete Dekorationen. Münster mag ich, weil ... es meine Heimatstadt ist und die Münsteraner mit dem Karussell sehr verbunden sind. Verbesserungsvorschläge für den

Weihnachtsmarkt: Das Konzept ist für mich stimmig. Mein traditionelles Weihnachtsessen: Am Heiligen Abend Karpfen und zu Weihnachten die traditionelle Gans. Zu Weihnachten wünsche ich mir: Entspannung und Ruhe zu Hause

mit meinem Mann. Foto: Oliver Werner

Markus Dombrowski Standort: Kiepenkerl ; Warenangebot: Weihnachtsdeko, Weihnachtsschmuck Auf dem Weihnachtsmarkt

verkaufe ich, weil ... mir die Stimmung auf diesem kleinen

Weihnachtsmarkt gut gefällt. Geheimtipp an meinem Stand: Thema Wald mit Glasweihnachtsbäumen Münster mag ich, weil ... ich Ur-Münsteraner bin, in der Altstadt groß geworden, und zurzeit halb im Ausland lebe. Verbesserungsvorschläge für den

Weihnachtsmarkt: Wir sind das erste Mal dabei,

bisher ist alles super. Mein traditionelles Weihnachtsessen: Lecker! Immer wieder anders. Zu Weihnachten wünsche ich mir: Ein wunderschönes Fest mit meiner Familie, die immer größer wird. Foto: Oliver Werner

Ulla lütke Jüdefeld (58) aus Münster Standort: Lamberti ; Warenangebot: Glaskunst Auf dem Weihnachtsmarkt

verkaufe ich, weil ... ich die schönsten Glassachen in ganz Münster produziere. Geheimtipp an meinem Stand: der Prinzipalmarkt in Glas Münster mag ich, weil ... wir hier eine schöne Weihnachtsatmosphäre haben, gerade im Dunkeln. Verbesserungsvorschläge für den

Weihnachtsmarkt: Vielleicht könnte man die Preise für die

Kunsthandwerker senken. Mein traditionelles Weihnachtsessen: Rinderrouladen mit Rotkohl und Knödeln. Davor noch eine Hühnersuppe, die ich schon gemacht habe, weil ich an Weihnachten dazu keine Zeit dafür habe. Zu Weihnachten wünsche ich mir: Dass meine Kinder nach Hause kommen,

denn meine Tochter lebt seit einem halben Jahr

im Ausland. Foto: Oliver Werner

Hendrik Vennen mit seiner Kollegin Denise Völkel Standort: Aegidiimarkt ; Warenangebot: Glühwein rot und weiß, Kakao, Punsch und heiße Liköre aus Bratapfel, Streuobst und Waldbeeren Auf dem Weihnachtsmarkt

verkaufe ich, weil ... ich den Kontakt mit den Gästen mag und gerne

in der weihnachtlichen Kulisse arbeite. Geheimtipp an meinem Stand: Waldbeer-Likör und selbstverständlich die

herausragende Bedienung Münster mag ich, weil ... das Stadtbild zu einem der schönsten

in Deutschland gehört. Verbesserungsvorschläge für den

Weihnachtsmarkt: Den großen Weihnachtbaum im Zentrum des Aegidiimarkes schmücken. Mein traditionelles Weihnachtsessen: Meine Mutter ist da kreativ, aber zum

Nachtisch auf jeden Fall Panna Cotta. Zu Weihnachten wünsche ich mir: Ein schönes Fest mit der Familie. Foto: Oliver Werner

Hannah Kop (25) aus Münster Standort: Lamberti ; Warenangebot: Weihnachtstees und Zubehör Auf dem Weihnachtsmarkt

verkaufe ich, weil ... es mich jedes Jahr wieder total in

Weihnachtsstimmung bringt. Geheimtipp an meinem Stand: Eine Tasse mit der Aufschrift: „Gott schuf die Zeit, von Eile hat er nichts gesagt.“

Außerdem: unser heißer Kakao. Münster mag ich, weil ... die Stadt die richtige Größe hat und es hier

einfach schön ist. Verbesserungsvorschläge für den

Weihnachtsmarkt: Eigentlich ist es hier gut, so wie es ist. Mein traditionelles Weihnachtsessen: Das diskutieren wir in jedem Jahr mit der Familie neu aus. Dieses Mal gibt es vegetarischen

Hackbraten mit Maronen und Backpflaumen. Zu Weihnachten wünsche ich mir: eine Nähmaschine Foto: Oliver Werner

Martina Gudella Standort: Kiepenkerl ; Warenangebot: Weihnachtsschmuck, Messing-Anhänger, Zinn und Engel Auf dem Weihnachtsmarkt

verkaufe ich, weil ... ich noch für Tradition und Gemütlichkeit stehe. Geheimtipp an meinem Stand: Messing-Anhänger mit Motiven aus Münster, Jahresengel sowie die Jahresglocke Münster mag ich, weil ... es eine offene jung gebliebene Stadt ist. Verbesserungsvorschläge für den

Weihnachtsmarkt: Fußbodenheizung und morgens frische

Brötchen für Alle Mein traditionelles Weihnachtsessen: Pute, Rotkohl und Klöße Zu Weihnachten wünsche ich mir: ein weiches Bett und warme Füße Foto: Oliver Werner

Dirk Broeker Standort: Aegidii-Weihnachtsmarkt ; Warenangebot: Pinkel und Köddel - ein drin, ein draußen Auf dem Weihnachtsmarkt

verkaufe ich, weil ... es Spaß macht und aus Tradition. Geheimtipp an meinem Stand: viel gute Laune und Spaß Münster mag ich, weil ... ich hier geboren bin und wegen

der Lebensqualität. Verbesserungsvorschläge für den

Weihnachtsmarkt: weniger Neon und mehr Dekoration Mein traditionelles Weihnachtsessen: Bockwurst und Kartoffelsalat Zu Weihnachten wünsche ich mir: Gesundheit und Familienfreuden Foto: Oliver Werner

Christoph Engwer Standort: Rathaus-Innenhof bei den Bänken ; Warenangebot: Knobel- und Geduldspiele aus Holz und Metall Auf dem Weihnachtsmarkt

verkaufe ich, weil ... ich unsere Knobelspiele mag und andere gerne dafür begeistere. Geheimtipp an meinem Stand: Flaschenschloss für Potts-Bier Münster mag ich, weil ... die Stadt mich an meine Heimat Leipzig erinnert und ich mich hier zu Hause fühle. Verbesserungsvorschläge für den

Weihnachtsmarkt: Mehr Schmalzkuchen und Knobelspiele. Mein traditionelles Weihnachtsessen: Rouladen mit Rotkraut und Klößen Zu Weihnachten wünsche ich mir: meine Familie wiederzusehen. Foto: Oliver Werner

Avi Applestein (62) aus Köln Standort: Lamberti ;Warenangebot: Hüte und Mützen Auf dem Weihnachtsmarkt

verkaufe ich, weil ... es seit 24 Jahren eine schöne Abwechslung ist. Geheimtipp an meinem Stand: Das Ausprobieren. Es bringt Spaß und letztlich den Hut an den Mann oder die Frau. Münster mag ich, weil ... es eine sehr schöne, lebhafte Stadt ist.

Die Größe liegt mir zudem eher als Köln. Verbesserungsvorschläge für den

Weihnachtsmarkt: keine Mein traditionelles Weihnachtsessen: Das habe ich nicht, aber während des Weihnachtsmarkt esse ich immer hier beim Italiener. Zu Weihnachten wünsche ich mir: Frieden Foto: Oliver Werner

Ulrich Büker (57) aus Paderborn Standort: Lamberti; Warenangebot: Kreisel Auf dem Weihnachtsmarkt

verkaufe ich, weil ... der Markt in Münster einer der besten

Deutschlands ist. Kein Vergleich zu Paderborn. Geheimtipp an meinem Stand: eine ganz spezielle Pusteblume Münster mag ich, weil ... es so multi-kulti ist. Verbesserungsvorschläge für den

Weihnachtsmarkt: Besseres Internet und bitte keine Kartenzahler am Wochenende. Mein traditionelles Weihnachtsessen: Raclette. Zu Weihnachten wünsche ich mir: Dass hier alles gut läuft, man könnte

auch sagen: Friede, Freude, Eierkuchen. Foto: Oliver Werner

Verlängerung am Donnerstag

Gleichwohl zeigen sich Stadt und Betreiber an einer Stelle gesprächsbereit: So gibt es Überlegungen, die Märkte künftig donnerstags um eine Stunde zu verlängern. Das würde etwa den Angestellten der Kaufhäuser die Möglichkeit geben, noch einmal nach Feierabend über den Weihnachtsmarkt zu bummeln. Da auch die Kaufleute der Innenstadt versuchen, den Donnerstagabend aufzuwerten, stellt sich aus Schmückers Sicht eine einstündige Verlängerung als durchaus sinnvoll dar.

Beschlossen sei das aber noch nicht, betonte der stellvertretende Leiter von Münster-Marketing. Doch Schmücker hofft bei den Stand-Betreibern auf den Märkten an diesem Punkt auf einen Schulterschluss.