Tanz über Armut durch Unrecht

Münster -

Ein halbes Dutzend Menschen in weißen T-Shirts bildet eine Mauer. Die Arme haben sie ineinander verschränkt, ihre Gesichtsausdruck ist abweisend. Für die anderen Darsteller in bunten afrikanischen Kleidern sind sie eine Grenze, die durch nichts zu überwinden ist. Selbst dann nicht, wenn sie zusammenarbeiten, sich gegenseitig als Leiter oder Sprungbrett benutzen. Es ist das Tor zu einer besseren Welt, einer ohne Hunger und Not. Aber wie in der Türhüterparabel aus Kafkas „Prozess“ gewährt man ihnen keinen Zutritt.