Ein Hoch auf Europa bei westfälischen Schnittchen

Trotz ausgesprochen kühler Witterung können sich am Samstag viele Gäste beim traditionellen Hansemahl an der langen weiß eingedeckten Tafel mitten auf dem Prinzipalmarkt für westfälische Schnittchen erwärmen. Eine Geste der Kaufleute an die Gäste der Stadt, bei der der Kunde im wahrsten Sinne des Wortes König ist. Erstmals hat sich bei diesem Verwöhn-Event Stefan Walendi die weiße Schürze umgebunden. Eigentlich managt er ein italienisches Modegeschäft am Prinzipalmarkt, „serviert habe ich noch nie“, gesteht er freimütig ein. Er, der ursprünglich aus Bremen kommt, freut sich darauf, an diesem Nachmittag „noch mehr westfälische Lebensart kennenzulernen“, aber auch, „italienisches Flair zu vermitteln“.

Das ungewöhnliche Serviceteam aus Kaufleuten und Vertretern aus Politik und Verwaltung rollt zwischen den Giebelhäusern für die Gäste den roten Teppich aus – bei entspannter Hintergrundmusik von der Westfälischen Schule für Musik. Darüber wehen die Stadt- und Europafahnen.

Denn das uralte europäische Handelsbündnis Hanse steht auch heute „exemplarisch für den Zusammenhalt in Europa“, unterstreicht Bürgermeisterin Wendela-Beate Vilhjalmsson zum Auftakt des 16. Hansemahls, das gemeinsam von den Kaufleuten in der Initiative Starke Innenstadt (ISI) und Münster-Marketing organisiert wurde. „Münster ist eine offene, freundliche, internationale und lebendige Stadt. Und wir freuen uns auf diesen europäischen Tag“, so Tobias Viehoff von der ISI.

Mit einer 100 Meter langen, weiß gedeckten Tafel, Tischschmuck aus roten Rosen, rotem Teppich auf dem Kopfsteinpflaster und weißen Pavillons hat sich der Prinzipalmarkt zum 16. Mal in einen Freiluft-Speisesaal verwandelt.

So mancher nutzt nach der Stärkung auf dem Prinzipalmarkt die Chance, sich mit Hintergrundwissen zur Hanse füttern zu lassen. In der Ausstellung „Das Hansekabinett“ im Stadtmuseum oder bei öffentlichen Hanse-Stadtführungen, die an diesem Samstag kostenlos angeboten werden.

Frühe Verbindungen zu verschiedenen Städten in ganz Europa begannen die münsterischen Kaufleute in der Hanse. Ein Handelsnetzwerk, das vom 13. bis 15. Jahrhundert den Warenaustausch vor allem zwischen dem Nordosten und dem Nordwesten Europas beherrschte. Welche Bedeutung der Austausch von Waren und die Verständigung zwischen den Völkern heute auch vor dem Hintergrund des Brexits in Europa hat, wird während der Hanseführungen verdeutlicht.