Saisonstart für Promenaden-Flohmarkt

Längst ist er ein fester Termin in den Kalendern von Flohmarkt-Fans von nah und fern: Münsters Flohmarkt auf der Promenade. Als einer der schönsten Flohmärkte im ganzen Münsterland lockt er stets rund 35.000 Trödel-Fans und Neugierige auf Münsters Promenade. Am 18. Mai (Samstag) findet der erste Flohmarkt auf der Promenade in 2019 statt. Dann darf bei mehr als 200 professionellen Händlern und 600 privaten Verkäufern nach Herzenslust gestöbert werden.

Das Angebot der gewerblichen Stände ist wie immer breit gefächert: Gemälde und Lampen, Porzellan und Silber, Bekleidung, Weißwäsche und Schmuck, Möbel und Dekoratives für den Garten, Schallplatten und Bücher... Die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Dafür sorgen die Stamm-Aussteller im gewerblichen Bereich, die sich ausnahmslos für den diesjährigen Auftakt von Münsters Flohmarktsaison wieder angekündigt haben.

1000 Bewerber

Neue Profi-Stände ergänzen das umfangreiche Sortiment durch Kunst und wertvolle Antiquitäten und werden vor der Kulisse des münsterischen Schlosses sicher so manches Sammler-Herz höher schlagen lassen. Auch im privaten Teil auf dem Grüngürtel der Promenade können sich Besucher auf ein großes Angebot freuen, heißt es in der Ankündigung.

Flohmarkt-Auftakt auf der Promenade 1/18 Foto: Oliver Werner

Aus über 1000 Bewerbungen wurden die privaten Standbetreiber für die rund 350 anmeldepflichtigen Plätze ausgelost. Bewerber auf einen Standplatz, die bei der ersten Verlosung leer ausgegangen sind, sollten allerdings nicht verzagen. Am Tag des Flohmarkts selbst finden um 6 Uhr und 8 Uhr eine zweite und dritte Verlosung von nicht in Anspruch genommenen Plätzen statt.

Stöbern macht hungrig

Außerdem wird um 6 Uhr die sogenannte „anmeldefreie Wiese“ am Lindenhof-Areal zwischen Promenade und Musikschule eröffnet. Interessierte können sich am Infostand beim Kriegerdenkmal melden. Bisher haben immer alle Hobbyhändler eine Chance bekommen, um ihre Schätze aus Kleiderschrank, Keller und Speicher zu präsentieren. Über kurz oder lang macht Stöbern hungrig. Dann haben Flohmarktgänger die Qual der Wahl. Denn das kulinarische Angebot reicht von Brat- und Currywurst von Stürzl bis zu Manakish von elbén.

Tausende Besucher beim Promenaden-Flohmarkt 1/46 Auch beim letzten Flohmarkt der Saison 2018 zogen Tausende Besucher über die Promenade. Foto: Claus Röttig

Wer es süß mag, darf sich auf ein großes Angebot an Ständen mit Crêpes, Donuts, Eis und Waffeln freuen und kann auf seine Flohmarktfunde bei einem Glas Wein oder Prosecco der Landgenusswerkstatt anstoßen.

Der nächste Flohmarkt findet am 15. Juni statt.