Es ist immer wieder der gleiche Grund, wenn es um die Ursache von Unfällen geht, an denen Auto- und Radfahrer beteiligt sind: Ein Autofahrer möchte an einer Ampel rechts abbiegen und übersieht den parallel zu ihm fahrenden Radler, der an der Ampel geradeaus weiter möchte.

Um Unfallschwerpunkte zu entschärfen, hat die Stadt in den vergangenen Jahren bereits zahlreiche Kreuzungen entschärft. Unter anderem dadurch, dass die Grünphasen für Autos und Radler „entkoppelt“ werden, was freilich zu verkürzten Grünphasen und damit auch zu einer geringeren Leistungsfähigkeit führt.

Nachdem sich die Stadt gemeinsam mit der Polizei 100 Kreuzungen in Münster näher angesehen hat, sollen jetzt 19 „Rechtsabbiegerbeziehungen“, wie es offiziell heißt, konkret überprüft und unter Umständen verändert werden. Hierbei geht es nicht nur um die Sicherheit der Radler, sondern auch um Fußgänger. Nicht nur die Ampelschaltungen werden überprüft, sondern auch die Situation der Fahrspuren und bauliche Gegebenheiten. Hier die Übersicht. Beschrieben wird jeweils die Autofahrerperspektive:

► Grevener Straße, Rechtsabbiegen in den York-Ring

► Friesenring, Rechtsabbiegen in die Grevener Straße

► Albersloher Weg, Rechtsabbiegen in den Hansaring

► Albersloher Weg, Rechtsabbiegen in die Lippstädter Straße

► Albersloher Weg, Rechtsabbiegen in den Hafenweg

► Am Stadtgraben, Rechtsabbiegen in die Georgskommende

► Lublinring, Rechtsabbiegen in die Kanalstraße

► Hafenstraße, Rechtsabbiegen in die Von-Steuben-Straße

► Hafenstraße, Rechtsabbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße

► Straße Schlossplatz, Rechtsabbiegen zum Parkplatz Nord

► Hohenzollernring, Rechtsabbiegen in die Manfred-von-Richthofen-Straße

► Wolbecker Straße, Rechtsabbiegen in den Hohenzollernring

► Hansraring, Rechtsabbiegen in die Wolbecker Straße

► Wienburgstraße, Rechtsabbiegen in den Cheruskerring

► Friedrich-Ebert-Straße, Rechtsabbiegen in die (kleine) Friedrich-Ebert-Straße

► Marktallee, Rechtsabbiegen in die Glasuritstraße

► Kardinal-von-Galen-Ring, Rechtsabbiegen in die Hüfferstraße.