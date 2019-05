Die Eintrittstermine der neuen Stadtwerke-Münster-Geschäftsführer Sebastian Jurczyk und Frank Gäfgen stehen fest: Sebastian Jurczyk wird am 1. September dieses Jahres als Geschäftsführer Energie und Vorsitzender der Geschäftsführung beginnen, Frank Gäfgen folgt am 1. Oktober als Geschäftsführer Mobilität. Stefan Grützmachers Zeit als Interimsgeschäftsführer der Stadtwerke Münster endet damit am 31. August.