Die 26-Jährige überholte den Radler, woraufhin dieser kräftig seinen Fuß gegen ihren Wagen stieß, heißt es in der Polizeimitteilung. Die Fahrerin hielt demnach an, der Mann beleidigte sie und versuchte sie zu treten. Anschließend beschädigte der unbekannte Täter den Außenspiegel des Wagens und fuhr in Richtung Windbreede davon.

Der Mann ist der Beschreibung der Polizei zufolge circa 28 bis 35 Jahre alt und hatte kurz rasierte Haare und Bartstoppeln. Er trug eine graue Strickjacke und hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen.