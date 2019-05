Kürzester Weg zum Traumjob

Bereits zum 13. Mal geht die Jobmesse Münsterland am 18. und 19. Mai (Samstag und Sonntag) in der Halle Münsterland an den Start. An dem Wochenende begeben sich mehr Unternehmen, Institutionen und Bildungseinrichtungen als je zuvor auf die Suche nach neuen Mitarbeitern.

Ob Schüler oder langjährig erfahrener Ingenieur – Karrierechancen gibt es hier für jeden. Darüber hinaus gibt es interessante Vorträge, Workshops und Services, heißt es in der Ankündigung. Das Arbeitgeberangebot ist demnach so vielfältig wie namhaft. Unternehmen und Institutionen aus den verschiedensten Branchen nutzen das Karriere-Event, um mit den motivierten Besuchern ins Gespräch zu kommen.

Mit potenziellen Arbeitgebern in Kontakt treten

In diesem Jahr freuen sich Unternehmen wie Ferchau, Takko, BASF, LVM, Travel-Works oder Thalia auf viele interessante Gespräche. Dazu kommen öffentliche Arbeitgeber wie die Stadt Münster, die Finanzverwaltung NRW oder das Bundeskriminalamt. Zahlreiche Hochschulen, Universitäten und andere Bildungseinrichtungen präsentieren darüber hinaus ihre Angebote.

Die Besucher können innerhalb weniger Stunden mit vielen potenziellen Arbeitgebern in Kontakt treten. „Und das in angenehmer Atmosphäre und ganz ohne ein aufwendiges Bewerbungsverfahren“, erklärt Projektleiter Jörn Schulte-Hillen. Die Unternehmen und Institutionen haben an dem Wochenende die Möglichkeit, hochmotivierte Arbeitnehmer auf sich aufmerksam zu machen und von sich zu überzeugen.

Tipps für den Lebenslauf

Abseits der Messestände werden Workshops zu Bewerbungen, Hilfe bei der Suche nach dem richtigen Arbeitgeber, und Informationen zum Thema Arbeits- und Vertragsrecht angeboten. Darüber hinaus optimieren Experten die Anschreiben und Lebensläufe von Messegästen und schießen professionelle Bewerbungsfotos. In zahlreichen Vorträgen gibt es darüber hinaus weitere nützliche Tipps und Informationen rund um die Themen Job und Karriere.