Wenn der Abschlussball zu teuer wird

Der Schulabschluss kann eine teure Angelegenheit werden. Nach bestandenen Prüfungen möchten die Jugendlichen auf Abi- und Abschlussbällen feiern – dafür müssen die Familien häufig tief in die Tasche greifen. Für Ticket, Kleid oder Anzug, Schuhe und Getränke kommt schnell ein hoher dreistelliger Betrag zusammen. Dazu drei Beispiele aus Münster.

Die Tickets für den Ball der diesjährigen Abiturienten am Schillergymnasium kosten zwar voraussichtlich nur 20 Euro, berichtet Lennart Kinze vom Planungskomitee. Rechne man allerdings die Vorzahlungen der Eltern sowie jenes Geld dazu, das die Schüler sich etwa durch Waffelverkauf verdienen müssten, betrage der Wert einer Karte rund 265 Euro. Insgesamt seien die Ausgaben für den gesamten Abend mit 26 700 Euro kalkuliert. Geboten bekommen die Abiturienten und ihre Familien dafür den Europasaal des Mövenpick-Hotels, einen Sektempfang, Abendessen, einen DJ und einen Fotografen.

Beschwerden wegen zu hoher Kosten

Aus eigener Erfahrung erzählt Lennart Kinze, dass die Ausgaben für die Familie eines Abiturienten schnell mal vierstellig werden könne. Zu den Karten für alle Familienmitglieder kämen schließlich auch noch die festliche Garderobe für den Ball und außerdem täglich wechselnde Outfits für die Mottowoche. Auch den Erwerb von Abi-Pulli und -Zeitung müsse man zusätzlich einplanen. Eine „Stufenkasse“ versuche, finanziell schwächer gestellte Schüler zu unterstützen. Dennoch gebe es ab und zu Beschwerden wegen der hohen Kosten.

25 Euro kosten die Karten an der Gesamtschule Münster Mitte, wie der stellvertretender Schulleiter Werner Schlöpker berichtet. Darin enthalten seien ein DJ, das Buffet, die Security, Deko und Reinigungskosten. Ein vergleichsweise günstiger Preis, denn an verschiedenen Stellen könne Geld eingespart werden: „Die Abschlussfeier findet in der Mensa statt. Getränke gibt es zum Selbstkostenpreis. Das Kellnern übernimmt die neunte Klasse.“ Innerhalb der Stufe seien alle mit dem Preis „sehr zufrieden“. Den Organisatoren sei es wichtig, dass die Schüler mit ihren Eltern einen schönen Abend verbringen. „Danach können die Jugendlichen immer noch weiterziehen, wenn sie mögen“, meint Schlöpker.

Pauschalpreis in der Halle Münsterland?

In der Erna-de-Vries-Realschule kostet ein Ticket 45 Euro. Mit einberechnet sind das Essen, ein DJ und die ersten fünf Getränke. Die Schüler laden ihre Lehrer an diesem Abend ein. Feiern werden sie in einem Lokal, erklärt Rüdiger Stoffmehl, dessen Sohn in diesem Jahr seinen Abschluss macht. Auch dort seien alle mit dem Preis einverstanden. An finanziell schwächer gestellte Familien werde ebenso gedacht: „Fünf Euro pro Ticket gehen in einen Fond. Wenn jemand den Preis nicht stemmen kann, bedient er sich aus diesem Fond, sodass das Ticket dann nur noch 30 Euro kostet.“

Dr. Ursula Paschke, die Chefin der Halle Münsterland, möchte Abiturbälle künftig zu einem Pauschalpreis für 75 Euro pro Person anbieten. Dafür gibt es Lob von der CDU: Mit diesem Pauschalpreis könne der Zugang zu diesem städtischen Veranstaltungszentrum für breite Bevölkerungskreise gesichert werden, heißt es in einer Pressemitteilung der Union. Auch für Volksfeste und Karneval müsse der Eintritt „massentauglich“ bleiben.