Handgeschnitzte Kinderträume

Plötzlich, ganz ohne Vorwarnung liegt sie da: Eine Insel mit zwei Bergen im tiefen weiten Meer. Mit vier Tunneln – und den Gleisen – und dem Eisenbahnverkehr. Lummerland, die Insel mit ringsherum schönem Strand, in die jeder einmal reisen sollte – bestenfalls aber wohl nicht alle auf einmal, denn Lummerland, also die Originalkulisse der Augsburger Puppenkiste aus den Abenteuern von Jim Knopf und Lukas dem Lokomotivführer, ist nur rund zwei Meter lang. Dafür aber muss man momentan gar nicht so weit reisen, um sie zu sehen. Denn die Lummerland-Kulisse ist Teil der Ausstellung „Urmel, Jim Knopf & Co“, die das Westfälische Pferdemuseum im Allwetterzoo ab Samstag (11. Mai) präsentiert.

„Ich gehöre zu der Generation, die das im Fernsehen gesehen hat“, sagt Museumsdirektorin Sybill Ebers mit einem Blick auf die vielen Figuren hinter sich: „Ich bin ein großer Urmel-Fan.“ Selbst zu Uni-Zeiten habe sie mit anderen Kommilitonen noch ganze Nächte vor dem Bildschirm verbracht, um die Folgen in Reihe anzuschauen.

Familienunternehmen

Als sie der Ausstellung dann vor einiger Zeit in ihrer Heimatstadt Bochum gewahr wurde, war sie begeistert. Ebers nahm Kontakt zur Augsburger Puppenkiste auf und resümiert: „Das ist immer noch ein kleines und familiäres Unternehmen.“

Zurück geht es auf den Augsburger Walter Oehmichen, der im Zweiten Weltkrieg damit beginnt, seine Kameraden mit Puppen zu unterhalten – und sofort die Wirkung erkennt. 1948 eröffnet er mit dem Stück zum „Gestiefelten Kater“ die Augsburger Puppenkiste. Von der regionalen Erfolgsgeschichte wird das Theater in den 60er-Jahren mit Fernsehproduktionen, unter anderem zu „Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer“ sowie „Urmel aus dem Eis“ erst national und schließlich auch international bekannt.

Lummerland lässt Kinderaugen leuchten

Beim Blick auf die 58 Originalfiguren inmitten der jeweiligen Kulissen wird deutlich, wie einfach Träume entstehen können. Die Berge aus Jute-Beuteln gefertigt, dazu blaue und durchsichtige Folie, die das stilgebende Wasser imitiert. Lummerland, ein Ort, der Kinder­augen seit Jahrzehnten leuchten lässt.

Kommentar: Gruseliges und ein Geheimnis Ich räume ein, der Grusel, den ich als Kind beim Anblick der Drachenstadt in den Abenteuern von Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer empfunden habe, ist heute verflogen. Alles andere aber ist geblieben – vor allem der Zauber, der etwa von König Alfons dem Viertel-vor-Zwölften, der bösen Frau Mahlzahn und dem ach so schlau erdachten Tur Tur ausging. Tur Tur, der Scheinriese, der aus der Entfernung für Angst und Schrecken sorgt, bei genauerer Betrachtung aber ein liebenswerter, feiner Kerl ist. Gesellschaftskritik ohne mahnenden Zeigefinger – auch wenn ich das freilich damals nicht verstanden habe – würde ich mir heute häufiger wünschen. Am meisten aber im Gedächtnis geblieben sind mir die Jim-Knopf-Abenteuer mit der Wilden 13. Eine rüde Bande von Seeräubern, deren Lied ich damals mitreißend fand und deren Geheimnis ich bis heute nicht vergessen habe. Welches Geheimnis? Tja, die harten Kerle mögen gute Piraten sein, gute Mathematiker sind sie allerdings nicht. Wenn Sie jetzt nicht wissen, was damit gemeint ist, sollten Sie unbedingt mal reinschalten. Und wenn Sie es wissen – natürlich auch. Björn Meyer ...

„Man merkt einfach, dass alles in liebevoller Kleinarbeit entstanden ist, handgeschnitzt und in vierter Generation“, sagt Sybill Ebers. Die Ausstellung zeigt insgesamt zehn Kisten mit Puppen, die übrigens von den Puppenspielern der Augsburger Puppenkiste eigens eingerichtet wurden. Hinzu kommen Lummerland sowie weitere Figuren aus den Silvesterspielen der Augsburger Puppenkiste. Anders als bei den übrigen Stücken werden hier Personen des realen Lebens dargestellt. Es darf also munter geraten und entdeckt werden. Außerdem laufen auf einer Leinwand ausgewählte TV-Produktionen der Augsburger Puppenkiste in Dauerschleife.

Um die Ausstellung zu sehen ist der normale Zoo­Eintritt zu entrichten, im Sommer gilt ab 17 Uhr abends der Feierabendpreis.