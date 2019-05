Mit-Initiatorin Andrea Voß-Frick sagt wenige Tage vor der geplanten Mahnwache am Sonntag vor dem Dom in Münster: „Unsere Ideen haben sich viel mehr ausgebreitet, als wir ahnen konnten. Da tut sich sehr viel, aber wir haben überhaupt keinen Überblick mehr, wo.“

Radikale Erneuerung der katholischen Kirche

Auch die katholische Frauengemeinschaft (KFD) im Bistum Münster unterstützt die Initiative. Beide fordern unter anderem eine „radikale Erneuerung der katholischen Kirche und den Zugang von Frauen zu allen kirchlichen Ämtern“, dass Missbrauchstäter und Vertuscher keine Ämter in der Kirche bekommen und Täter „selbstverständlich an weltliche Gerichte“ übergeben werden sowie die Kirche mit den Strafverfolgungsbehörden kooperiert.

Macht, Partizipation und Sexualmoral

Auf Anfrage unserer Zeitung teilte die bischöfliche Pressestelle zu der Initiative mit: „Die Deutsche Bischofskonferenz hat auf ihrer letzten Vollversammlung in Lingen beschlossen, einen synodalen Weg als Kirche in Deutschland zu gehen. Hierbei werden unter anderem die Fragen thematisiert werden, die auch die Initiative Maria 2.0 stellt: Macht, Partizipation und Gewaltenteilung in der Kirche, die Sexualmoral der Kirche und die priesterliche Lebensform.“

Bischof Felix Genn sei zu diesen Fragen im Dialog mit verschiedenen Frauenverbänden im Bistum. Zu der konkreten Aktionsform der Initiative äußert sich das Bistum ausdrücklich nicht.

Andrea Voß-Frick

Einwöchiger Streik

Mit der Mahnwache beginnt ein einwöchiger Streik, bei dem die teilnehmenden Frauen keine Kirche betreten und keine Dienste verrichten wollen. Sie gestalten Gottesdienste auf den Gemeindeplätzen und vor den Kirchen. „Wir machen die Realität der Frauen in der Kirche sichtbar“, sagt Andrea Voß-Frick. „Dass Frauen ausgeschlossen sind.“