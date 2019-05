„Brücken halten nur noch 20 Jahre“ - Stadt sieht Bahn unter Zugzwang

Nadelöhr Hafenstraße: Das Problem ist jetzt da

Bremse oder Beschleuniger? Die von der Stadt Münster kolportierte Information, dass die Deutsche Bahn aus Gründen der Instandhaltung die beiden großen Brücken an der Hafenstraße innerhalb der kommenden 20 Jahre neu bauen muss, hat durchaus das Potenzial, die Verkehrsdebatte rund um den Hauptbahnhof zu beleben.

Bislang scheiterten sämtliche Versuche zur Beseitigung dieses Nadelöhrs, das alle Verkehrsteilnehmer – Autofahrer, Busfahrgäste, Radler und Fußgänger – ob seiner Enge unbefriedigt zurücklässt. Jetzt könnte es sein, dass die Bahn in die Planung eines Neubaus einsteigen muss. Die Sperrung einer so zentral gelegenen Gleisverbindung in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof wird sie wohl kaum in Kauf nehmen.

Ungeachtet dessen ist die Gefahr sehr groß, dass die Stadt Münster die vielfach geforderte Lösung der Verkehrsprobleme im Hansaviertel an eine Großinvestition knüpft, von der niemand weiß, wann sie kommt und was sie bewirkt. Die Probleme sind jetzt da – eine Lösung in 20 Jahren ist keine Lösung.

von Klaus Baumeister