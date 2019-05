Bombe legt Hauptbahnhof Münster lahm

Münster -

Bombenalarm mitten im Berufsverkehr: Die Entschärfung einer ameri­kanischen 125-Kilogramm-Weltkriegsbombe am münsterischen Hauptbahnhof hat den Bahnverkehr am Mittwochnachmittag zeitweise zum Erliegen gebracht. Durch Straßensperrungen rund um den Fundort auf der Baustelle am Bremer Platz kam es in der Innenstadt außerdem zu Staus und Behinderungen im Feierabendverkehr.