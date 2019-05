Nach drei Jahren an der Spitze übergab der niederländische Generalleutnant Michiel van der Laan turnusmäßig das Kommando an seinen Nachfolger, Generalleutnant Alfons Mais. An der Zeremonie, die störungsfrei ablief, nahmen auch die Inspekteure des deutschen und niederländischen Heeres, die Generäle Jörg Vollmer und Leo Beulen, teil.

Van der Laan dankte in seiner Rede den Soldaten und den Bürgern Münsters. „Die Zusammenarbeit mit allen Vertretern der Stadt ist klasse“, sagte er. Die sei nur deshalb möglich, „weil uns die Menschen in Münster in ihr Herz geschlossen haben“.

„ Wir sind bereit für den Einsatz. Wir sind bereit für den Einsatz. “ Generalleutnant Michiel van der Laan

In den vergangenen drei Jahren hat sich das Korps weiterentwickelt. Derzeit führt es als Nato-Hauptquartier die Schnelle Eingreiftruppe des Bündnisses und die noch schnellere Speerspitze. „Wir sind bereit für den Einsatz“, sagte van der Laan. „Jetzt und in der Zukunft.“

Auch der Inspekteur des Heeres erinnerte an die sicherheitspolitischen Veränderungen der jüngsten Vergangenheit - und schlug von da aus die Brücke zum Hauptquartier in Münster. 2015 habe das Deutsch-Niederländische Korps die Nato-Speerspitze geführt, in diesem Jahr sei das wieder der Fall. „Das ist ein besonderes Kompliment für den Korpsstab.“