Gelbe Sonnenbrille, weiße Atemschutzhaube, dunkler Parka, helle Handschuhe - mit diesem außergewöhnlichen Outfit hat ein unbekannter Täter am Mittwoch einen Supermarkt an der Vennemannstraße in Münster-Handorf überfallen. Dabei erbeutete nach Polizeiangaben einen dreistelligen Bargeldbetrag.

Gegen 10.50 Uhr betrat der maskierte Täter mit einem Beil in der Hand den Verkaufsraum. Eine Kassiererin bekam einen großen Schreck, als er mit dem Beil auf den Tresen schlug und Scheine aus der Kasse forderte, berichtet die Polizei. Sie gab ihm einen dreistelligen Bargeldbetrag, mit dem der Räuber in Richtung Werse flüchtete.

Der Täter ist laut Polizei circa 25 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und hat eine helle Gesichtsfarbe. Er spricht hochdeutsch und hat eine helle Stimme. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0251-2750 entgegen.