Die große Schlager-Partytour ist in diesen Wochen bundesweit das Gesprächsthema bei tausenden von Schlagerfans. Am 25. Mai (Samstag) legt der „Schlagertross“ Station in der Stadthalle Hiltrup ein.

Mit dabei sind Top-Künstler wie Anna-Carina Woitschack („Verboten aber schön“), Olaf Henning („Cowboy und Indianer“), Willi Herren („Is mir egal“), Jörg Bausch („Dieser Flug“) oder Bianca Hill („Die Kinder von Malle“). Michael Wendler („Sie liebt den DJ“) darf natürlich nicht fehlen.

Sieben Stunden Unterhaltung

Damit kommt das Beste, was der deutsche Popschlager aktuell zu bieten hat, nach Hiltrup, freuen sich Veranstalter in einer Mitteilung. Für die Mischung zwischen lockerem Entertainment und bestem Party Hit-Mix zwischen den Künstlerauftritten, sorgen der DJ Domic („Auf den Straßen von Berlin“), sowie der Radio-Moderator Karsten Zierdt.

Geboten werden sieben Stunden Unterhaltung, versprechen die Veranstalter. Tickets gibt es ab 19,90 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen und online auf www.schlagerpartytour.de .