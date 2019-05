„Geflüchtete bleiben nicht für immer Geflüchtete. Sie werden Schüler, Studenten, Arbeiter und Geschäftsführer“, sagt Dr. Medard Kabanda. Um diesen Prozess zu unterstützen, hat Kabanda als Lokalkoordinator für das bundesweite Samofa-Projekt die Organisation einer Dialogkonferenz in Münster übernommen.

Samofa hat sich der Stärkung und Unterstützung von Aktiven aus Migrantenorganisationen verschrieben. Genau aus diesem Grund findet am Samstag die Dialogkonferenz „Angekommen? Teilhaben jetzt!“ statt.

„Wir wollen ein Signal setzen“, sagt Kabanda und formuliert eine versteckte Forderung: „In anderen Städten haben Migrantenorganisation mehr Verantwortung.“ Der Sinn läge auf der Hand, die Organisationen nämlich seien näher dran an den Menschen. „Unser Oberziel ist Hilfe zur Selbsthilfe, also die Menschen so weit zu bringen, dass sie ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen können“, erklärt Kabanda.

Seidou Karidio, Vorsitzender der Afrika-Kooperative, macht auf das Hauptpro­blem für geflüchtete Menschen aufmerksam. Das die nicht sofort Fuß fassen würden in Deutschland, liege weder an den Geflüchteten, noch an den Deutschen. Es sei einfach menschlich, so seine Botschaft: „Es gibt neben der Problematik der Sprache vor allem Ängste bei den Geflüchteten. Sie brauchen Zeit, um sich hier zu finden“, sagt Seidou. Darum wird es auch in der Podiumsdiskussion der Dialogkonferenz gehen.