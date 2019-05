Für Tänzer ist Europa ein Segen. Oft arbeiten sie für kurze Zeit in einer Stadt, und ziehen dann weiter. „Das grenzenlose Arbeitsrecht ist für uns eine große Errungenschaft“, sagt Adrián J. Plá Cerdán.

Der 29-jährige Spanier zieht derzeit nicht von Bühne zu Bühne, sondern wohnt seit drei Jahren in Münster und ist festes Ensemblemitglied beim Tanztheater. „Ich fühle mich sehr wohl hier. Es gibt so viel Schönheit in der Stadt zu entdecken“, sagt Cerdán.

Ostdeutsche Tristesse statt Sonne und Meer

In Deutschland lebt der Mann aus Valencia schon seit zehn Jahren. Als 19-jähriger kam er nach Eisenach. Ostdeutsche Tristesse statt Sonne und Meer – „ein Schock“, sagt er. Danach war er drei Jahre Mitglied des Magdeburger Balletts. In manchen Ecken habe er sich dort unwohl gefühlt, mit seinem internationalen Freundeskreis auf Englisch zu sprechen.

Nicht so in Münster. Das einzige, was ihn hier stört, ist die starke Fokussierung der Leute auf ihre Karrieren. Tänzer können ihren Beruf schließlich nicht ewig ausüben. Manche seien so besorgt um ihre zweite Karriere, dass sie ihre erste gar nicht genießen könnten, sagt Cerdán. Er versucht zu genießen. „Denn ich kann machen, was ich liebe.“