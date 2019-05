Dass Münster der Standort einer Batterieforschungsfabrik werden könnte, begeistert Münsters CDU. „Das ist für Münster eine große Chance, und Münster ist ein geeigneter Standort.“ Mit diesen Worten kommentierte Stefan Weber, Vorsitzender der münsterischen CDU-Ratsfraktion, die Absicht der nordrhein-westfälischen Landesregierung kommentiert, „Münster der Bundesregierung für die Vergabe von 400 Millionen Euro an Bundesmitteln für die Errichtung einer industriellen Forschungsproduktion von Batterien vorzuschlagen“.

Unserer Zeitung liegen Informationen vor, wonach im Falle eines Zuschlags für Münster der konkrete Standort im Hansabusiness-Park in Amelsbüren liegen würde. Offizielle Auskünfte waren in dieser Angelegenheit nicht zu bekommen.

CDU-Abgeordnete jubelt

Dessen ungeachtet jubelte am Donnerstag die münsterische CDU-Landtagsabgeordnete Simone Wendland: „Deutlicher können Landesregierungen nicht zeigen wie sie zu Münster stehen: Schwarz-Gelb will die Batterieforschung nach Münster holen, Rot-Grün hat die Arzneiforschung im geplanten CARE-Institut vor fünf Jahren abgelehnt“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Laut Weber ist die Bewerbung aussichtsreich, weil Münster mit dem Batterieforschungszentrum „Meet“ bereits weltweite Anerkennung auf diesem Gebiet genieße. Die CDU-Ratsfraktion sei bereit, alles dafür tun, damit die Entscheidung für Münster ausfalle.

„Quantensprung für den Wissenschaftsstandort Münster“

Wendland ergänzte: „Wenn es tatsächlich gelingt, die Batterieforschungsfabrik nach Münster zu holen, bedeutet dies einen Quantensprung für den Wissenschaftsstandort Münster.“ Sie dankte ausdrücklich dem Batterieforschungsinstitut Meet von Professor Martin Winter.

Wendland: „Ministerpräsident Laschet hat mehrfach hier in Münster und auch andernorts deutlich gemacht, wie stolz die Landesregierung auf Meet ist.“