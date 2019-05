Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh! Nein, keine Sorge – eine Kontrolle gibt es bei der nächsten Abendvisite ganz sicher nicht. Aber der Blick richtet sich dennoch gezielt nach unten – auf den kranken, den deformierten Fuß. Hallux valgus heißt der Bösewicht, der besonders in der Damenwelt gefürchtet wird.

Wer also Probleme mit Ballen- und Krallenzeh, mit Schmerzen im Vorfuß und Wölbungen an den falschen Stellen hat, der ist am 21. Mai (Dienstag) genau richtig bei Prof. Dr. Robert Rödl. Der Chefarzt für Kinderorthopädie, Deformationsrekonstruktion und Fußchirurgie am Universitätsklinikum Münster informiert über das Thema „Wenn der Vorfuß schmerzt – Hallux valgus und Krallenzeh.“

Frauen häufiger betroffen

Es sind tatsächlich fast nur Frauen, die sich damit herumplagen müssen, bestätigt der Experte aus dem UKM. Ja klar, meinen nun viele Schlaumeier, es sind ja auch die unvernünftigen, unbelehrbaren Damen, die sich in High Heels zwängen und durch die Welt stolzieren.

Mit diesem Vorurteil wird Prof. Rödl aufräumen: „Das stimmt nämlich nicht.“ Viele Betroffene hätten zum Beispiel den Hallux nur auf einer Seite: „Aber wer läuft schon nur auf einem hohen Schuh durch die Gegend?“ Nein, eine Ursache liege vielmehr darin, dass Frauen ein weicheres Bindegewebe haben: „Und tatsächlich ist es so, dass mit zunehmendem Alter auch im Bereich des Fußes die Bänder weicher werden und so eine Verformung begünstigen.“

Nicht immer mit Schmerzen verbunden

Nicht immer ist diese Fußveränderung mit Schmerzen verbunden – im fortgeschrittenen Stadium aber kann es sehr wohl dazu kommen. Zunehmend schwierig werde es dann noch, passende Schuhe zu finden: „Der Fuß wird ja deutlich breiter.“

Und wenn zudem durch die Fehlstellung die anderen Zehen überlastet werden, beginne oft ein Weg, an dessen Ende eine Operation stehe. „Ich möchte aber Mut machen, dass nicht jeder Hallux valgus gleich operiert werden muss und der Zeitpunkt immer sehr von der individuellen Situation abhängt“, betont der Mediziner.

Ein „Fuß-Tagebuch“ kann helfen

Ein Fuß-Tagebuch könne helfen, in dem man über einige Zeit genau festhalte, wie sehr und in welchem Ausmaß der Hallux den Alltag einschränke. „Wer keine zehn Minuten am Stück mehr laufen kann, verspürt natürlich einen anderen Leidensdruck als jemand, der noch drei Stunden ganz gut unterwegs ist, aber gern vier Stunden wandern möchte.“

In jedem Fall sei genaue Aufklärung und Information wichtig – denn auch wenn dieser Eingriff einer der häufigsten am Fuß sei, ein Risiko bleibe immer – und auch die Tatsache, dass Betroffene einplanen müssen, rund drei Monate nicht voll einsatzfähig zu sein.