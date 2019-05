Der Geschichtsort Villa ten Hompel und die israelische Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem sind bereits seit mehreren Jahren enge Kooperationspartner. Die Zusammenarbeit ergab jetzt eine didaktische Mappe für Schüler und Gruppen in der außerschulischen Bildung. Sie fasst Materialien für den Geschichtsunterricht auf der Grundlage eines konkreten Ereignisses zusammen.

Die neue Mappe mit dem Titel „Entscheiden und Handeln“ ist eine Gemeinschaftsproduktion von Yad Vashem, der Villa ten Hompel als Teil der „NS-Gedenkstätten NRW“ und der Landeszentrale für politische Bildung NRW. Thomas Köhler, wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Villa ten Hompel, war für die historische Recherche und Beratung mitverantwortlich.

In Bialystok verbrannten 800 Menschen

Basis der Unterrichtsmaterialien ist ein Ereignis während des Zweiten Weltkriegs: ein Massaker, das deutsche Ordnungspolizisten im Sommer 1941 an der jüdischen Bevölkerung von Bialystok verübten. Mindestens 800 Juden wurden in der Hauptsynagoge des polnischen Ortes (heute Ukraine) eingesperrt und das Gebäude von den Polizisten in Brand gesteckt. Die Opfer verbrannten bei lebendigem Leibe. Das beteiligte Polizeibataillon 309 wurde auch aus der Villa ten Hompel am Kaiser-Wilhelm-Ring als damaliger Kommandozentrale der uniformierten Polizei befehligt.

Ein weiterer Teil der Mappe beschäftigt sich mit der Nachkriegszeit. Hier geht es vorrangig um den Prozess gegen Angehörige des Polizeibataillons in den Jahren 1967/1968.