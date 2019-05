In Münster ist sie eine Selbstverständlichkeit: Türmerin Martje Saljé, die an sechs Abenden in der Woche vom Kirchturm St. Lamberti aus halbstündig ihr Horn bläst. Außerhalb von Münster scheint das Phänomen der Türmerin indes unbekannt zu sein, wie die ZDF-Quiz-Show „Da kommst du nie drauf“ mit Johannes B. Kerner am Mittwochabend bewies. Geballte Ratlosigkeit herrschte in der Prominenten-Runde mit Bettina Zimmermann, Ilka Bessin und Ruth Moschner. Steigt Martje Saljé auf einen Kirchturm, um die Sicherheit von Münster zu verkünden, zieht sie eine alte Rathausuhr auf oder traut sie vom Riesenrad aus Brautpaare? Die richtige Antwort war eher ein Glückstreffer. - hö -