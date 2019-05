Kunstexperimente an den Grenzen

Gebrannte Kunst, eingemachte Kunst, Sofas an der Wand – beim „Open House“ im Speicher 2 dürfen die Besucher ungewöhnliche Perspektiven und künstlerische Experimente erwarten. Die 30 Atelierbesitzer und ihre Gäste (insgesamt über 50 Künstler) zeigen ihre aktuellen Werke und laden am Wochenende zum Gucken und Austausch ein.

Open house 2019 im Speicher 2 1/63 Fotograf Hubertus Huvermann experimentiert mit Übermalungen seiner Fotografien. Foto: Gerhard H. Kock

Fotograf Hubertus Huvermann experimentiert mit Übermalungen seiner Fotografien. Foto: Gerhard H. Kock

Fotograf Hubertus Huvermann experimentiert mit Übermalungen seiner Fotografien. Foto: Gerhard H. Kock

Fotograf Hubertus Huvermann experimentiert mit Übermalungen seiner Fotografien. Foto: Gerhard H. Kock

Günter Wintgens "konserviert" seine Erinnerungen, seine Kunst in Gläsern, die dadurch zugleich Kunstobjekte werden. Foto: Gerhard H. Kock

Günter Wintgens "konserviert" seine Erinnerungen, seine Kunst in Gläsern, die dadurch zugleich Kunstobjekte werden. Foto: Gerhard H. Kock

Günter Wintgens "konserviert" seine Erinnerungen, seine Kunst in Gläsern, die dadurch zugleich Kunstobjekte werden. Foto: Gerhard H. Kock

Günter Wintgens "konserviert" seine Erinnerungen, seine Kunst in Gläsern, die dadurch zugleich Kunstobjekte werden. Foto: Gerhard H. Kock

Günter Wintgens "konserviert" seine Erinnerungen, seine Kunst in Gläsern, die dadurch zugleich Kunstobjekte werden. Foto: Gerhard H. Kock

Günter Wintgens "konserviert" seine Erinnerungen, seine Kunst in Gläsern, die dadurch zugleich Kunstobjekte werden. Foto: Gerhard H. Kock

Günter Wintgens "konserviert" seine Erinnerungen, seine Kunst in Gläsern, die dadurch zugleich Kunstobjekte werden. Foto: Gerhard H. Kock

Till Tenbosch ist ein Zeichenschüler von Günter Wintgens und zeichnet dessen Objekte. Foto: Gerhard H. Kock

Anja Jensen hat eine fitkive Ausgrabungssituation fotografiert: "La tente bleue". Foto: Gerhard H. Kock

Satomi Edo bringt das Thema Behausung und Heimat sowohl skulptural als auch zeichnerisch zum Ausdruck. Mal sind es Raumstrukturen, mal linear geschriebene Adressen, mit denen sie erlebte Räume darstellt. Foto: Gerhard H. Kock

Satomi Edo bringt das Thema Behausung und Heimat sowohl skulptural als auch zeichnerisch zum Ausdruck. Mal sind es Raumstrukturen, mal linear geschriebene Adressen, mit denen sie erlebte Räume darstellt. Foto: Gerhard H. Kock

Satomi Edo bringt das Thema Behausung und Heimat sowohl skulptural als auch zeichnerisch zum Ausdruck. Mal sind es Raumstrukturen, mal linear geschriebene Adressen, mit denen sie erlebte Räume darstellt. Foto: Gerhard H. Kock

Satomi Edo hat Weltkarten aus Eier-Schalen geformt und gezeichnet. Foto: Gerhard H. Kock

Satomi Edo hat Weltkarten aus Eier-Schalen geformt und gezeichnet. Foto: Gerhard H. Kock

Satomi Edo hat Weltkarten aus Eier-Schalen geformt und gezeichnet. Foto: Gerhard H. Kock

David Rauer zeigt als Gast skulpturale Keramik. Foto: Gerhard H. Kock

David Rauer zeigt als Gast skulpturale Keramik. Foto: Gerhard H. Kock

David Rauer zeigt als Gast skulpturale Keramik. Foto: Gerhard H. Kock

David Rauer als Gast und Nadia Pereira Benavente haben skulpturale Keramikreliefs geschaffen. Foto: Gerhard H. Kock

David Rauer als Gast und Nadia Pereira Benavente haben skulpturale Keramikreliefs geschaffen. Foto: Gerhard H. Kock

David Rauer als Gast und Nadia Pereira Benavente haben skulpturale Keramikreliefs geschaffen. Foto: Gerhard H. Kock

Nadia Pereira Benavente hat skulpturale Keramik-Vasen geschaffen. Foto: Gerhard H. Kock

Alexander Wierer addiert seriell gemalte Striche zu "Heiligen", die trotz der "Kopie" höchst unterschiedlich wirken. Foto: Gerhard H. Kock

Alexander Wierer addiert seriell gemalte Striche zu "Heiligen", die trotz der "Kopie" höchst unterschiedlich wirken. Foto: Gerhard H. Kock

Alexander Wierer zeigt Malerei gleichsam als Haltung des Betrachters. Denn dies ist ein Sofa von unten. Foto: Gerhard H. Kock

Alexander Wierer zeigt "Malerei", die sich als Sofa-Polster via Reißverschluss öffnen lässt. Foto: Gerhard H. Kock

Judith Kaminski wandelt virtuos auf den Grenzen von digitaler und analoger Malerei. Foto: Gerhard H. Kock

Judith Kaminski wandelt virtuos auf den Grenzen von digitaler und analoger Malerei. Foto: Gerhard H. Kock

Judith Kaminski wandelt virtuos auf den Grenzen von digitaler und analoger Malerei. Foto: Gerhard H. Kock

Judith Kaminski wandelt virtuos auf den Grenzen von digitaler und analoger Malerei. Foto: Gerhard H. Kock

Judith Kaminski wandelt virtuos auf den Grenzen von digitaler und analoger Malerei. Foto: Gerhard H. Kock

Sandra Pulina nimmt Schultafeln als Leinwand: Mal wird der Wischgestus malerisch vertieft, mal werden Teppichmuster aus Vermeer-Gemälden pastellig aufgetragen. Foto: Gerhard H. Kock

Sandra Pulina nimmt Schultafeln als Leinwand: Mal wird der Wischgestus malerisch vertieft, mal werden Teppichmuster aus Vermeer-Gemälden pastellig aufgetragen. Foto: Gerhard H. Kock

Sandra Pulina nimmt Schultafeln als Leinwand: Mal wird der Wischgestus malerisch vertieft, mal werden Teppichmuster aus Vermeer-Gemälden pastellig aufgetragen. Foto: Gerhard H. Kock

Sandra Pulina nimmt Schultafeln als Leinwand: Mal wird der Wischgestus malerisch vertieft, mal werden Teppichmuster aus Vermeer-Gemälden pastellig aufgetragen. Foto: Gerhard H. Kock

Sandra Pulina nimmt Schultafeln als Leinwand: Mal wird der Wischgestus malerisch vertieft, mal werden Teppichmuster aus Vermeer-Gemälden pastellig aufgetragen. Foto: Gerhard H. Kock

Javkhlan Ariunbold experimentiert mit Aquarellen, die räumliche Tiefen zeigen. Foto: Gerhard H. Kock

Javkhlan Ariunbold experimentiert mit Aquarellen, die räumliche Tiefen zeigen. Foto: Gerhard H. Kock

Jörg Kratz lotet als Gast malerisch die Tiefe des Lichts aus, indem er wenig davon zeigt. Foto: Gerhard H. Kock

Jörg Kratz lotet als Gast malerisch die Tiefe des Lichts aus, indem er wenig davon zeigt. Foto: Gerhard H. Kock

Susanne Koheil "vermaßt" Buchstaben und Stillleben. Das Maß wird zum Bild. Foto: Gerhard H. Kock

Susanne Koheil "vermaßt" Buchstaben und Stillleben. Das Maß wird zum Bild. Foto: Gerhard H. Kock

Susanne Koheil "vermaßt" Buchstaben und Stillleben. Das Maß wird zum Bild. Foto: Gerhard H. Kock

Gregor W. Wintgens fotografiert tote Insekten und stellt sie frei. Foto: Gerhard H. Kock

Gregor W. Wintgens fotografiert tote Insekten und stellt sie frei. Foto: Gerhard H. Kock

Laura Mareen Lagemanns Gast, Lena Dues, zeigt als Siebdrucke „Zeilkarpfen“. Foto: Gerhard H. Kock

Laura Mareen Lagemann nutzt für ihre skulpturalen Mobiles Erinnerungen aus Familienurlauben: den Zeltaufbau. Ihr Gast Lena Dues zeigt als Siebdrucke "Zeilkarpfen". Foto: Gerhard H. Kock

Laura Mareen Lagemann nutzt für ihre skulpturalen Mobiles Erinnerungen aus Familienurlauben: den Zeltaufbau. Foto: Gerhard H. Kock

Laura Mareen Lagemann nutzt für ihre skulpturalen Mobiles Erinnerungen aus Familienurlauben: den Zeltaufbau. Ihr Gast Lena Dues zeigt als Siebdrucke "Zeilkarpfen". Foto: Gerhard H. Kock

Laura Mareen Lagemann nutzt für ihre skulpturalen Mobiles Erinnerungen aus Familienurlauben: den Zeltaufbau. Ihr Gast Lena Dues zeigt als Siebdrucke "Zeilkarpfen". Foto: Gerhard H. Kock

Laura Mareen Lagemann nutzt für ihre skulpturalen Mobiles Erinnerungen aus Familienurlauben: den Zeltaufbau. Foto: Gerhard H. Kock

Laura Mareen Lagemann fordert mit einem Video dazu auf: „Inszenier den Unfall“. Foto: Gerhard H. Kock

Laura Mareen Lagemann fordert mit einem Video dazu auf: „Inszenier den Unfall“. Foto: Gerhard H. Kock

Laura Mareen Lagemann fordert mit einem Video dazu auf: „Inszenier den Unfall“. Foto: Gerhard H. Kock

Jin Soo Park hat sich mit dem Brandschutz beschäftigt, der jüngst die Künstler im Atelierhaus in Atem hielt. Foto: Gerhard H. Kock

Jin Soo Park hat sich mit dem Brandschutz beschäftigt, der jüngst die Künstler im Atelierhaus in Atem hielt. Foto: Gerhard H. Kock

Jin Soo Park hat sich mit dem Brandschutz beschäftigt, der jüngst die Künstler im Atelierhaus in Atem hielt. Foto: Gerhard H. Kock

Chiemi Nakagawa stellt 40 weiße Bilder aus, die trotz Kontrastmangel Tiefe zeigen. Foto: Gerhard H. Kock

Chiemi Nakagawa stellt 40 weiße Bilder aus, die trotz Kontrastmangel Tiefe zeigen. Foto: Gerhard H. Kock

Das Atelier von Günter Wintgens könnte auch eine Speicherkammer sein. Gläser auf Regalen und Paletten. Eingeweckt ist hier gleichsam das Lebensmittel Kunst. Dabei wollte Wintgens „nur“ seine Erinnerungen loswerden, nun stehen die Zeichnungen, Fotos und Objekte in diesen runden Mini-Vitrinen auf ihrem Deckel-Sockel. Und bringen sich in Erinnerung. Gregor W. Wintgens (Sohn des Künstlers) zeigt Fotografien toter Insekten, die freigestellt sind, so dass diese global bedrohten Lebewesen fast schon wie Plastikimitate wirken, wenn sie nicht so natürlich wären. Wie zum Kontrast zeigt Susanne Koheil in diesem Atelier ihre „Vermaßungen“, zarte, scheinbar technische Zeichnungen, die als Bilder ihren Ursprung vergessen zu haben scheinen. Koheil hat Stillleben-Gemälde millimeter- und winkelgenau strukturell erfasst.

Wird hier sozusagen sinnliche Anschauung durch grafische Logik gewandelt, spielt sich die Arbeit von Judith Kaminski an den Grenzen dreier Räume ab: dimensional, digital und analog. Errechnete Bilder treffen auf der Leinwand auf gemalte Elemente, die wiederum als dicke Farbmasse zum plastischen Relief werden können. Da sind die Gemälde von Sandra Pulina fast schon klassisch. Wenn die Leinwände nicht ausrangierte Schultafeln wären. Darauf finden sich malerische Gesten, die an staubig müffelnde Pennälerzeiten erinnern, nur dass die Wischbewegungen derart gesetzt sind, dass sich in den scheinbar zufälligen Streifen Tiefe entwickelt. Außerdem überträgt Pulina Details aus Vermeer-Bildern auf die Tafeln: Das Pastell dieser Teppichmuster wirkt ob seiner Dicke fast selbst wie ein Flor.

Oft finden sich in den Ateliers Experimente: Alexander Wierer hat das immer gleiche Element auf acht Papiere gebracht, bis sich in der Addition die acht Por­träts ergaben. „Meine Heiligen“ nennt er die Figuren, die trotz der seriellen Herstellung eine faszinierend unterschiedliche Mimik zeigen. Der Fotograf Hubertus Huvermann ist unter die Maler gegangen. Er experimentiert mit Übermalungen. Dabei schwankt der malerische Zugriff aufs Foto von der Akzentuierung bis hin zu kompletter Neuerfindung der Figur durch den Pinsel.

Apropos Foto: Von der international renommierten Fotografin Anja Jensen müssen sich die Münsteraner verabschieden. Sie muss ihr Atelier verlassen, zeigt aber noch mal eine aktuelle Arbeit: „La tente bleue“. Das blaue, surreal grell leuchtende Zelt mit geheimnisvollen Lichtern und Beleuchtungen in der Umgebung steht an einer fiktiven Ausgrabungsstelle eines Eiskellers in Schleswig-Holstein.

Laura Mareen Lagemann nutzt Erinnerungen an familiäre Urlaube für komplexe Mobiles, deren Elemente vom stressigen Aufbau eines Zeltes künden. Die Werktitel sprechen Bände hinsichtlich der Grenzen menschlicher Fertigkeiten (kommunikativer wie kons­truktiver): „da kann ich grad nichts tun“, „lass das einfach liegen“ oder „kann nich sein“.

Javkhlan Ariunbold experimentiert mit Wasser. Und Farbe. Und wie die beiden so zu lenken sind, dass sich in den Aquarellen räumliche Tiefe bildet. Die vermitteln auch die Gemälde ihres Gastes Jörg Kratz, der inspiriert vom Phänomen der „Blauen Stunde“ den einzigartigen abendlichen Licht-Moment zu greifen versucht. Mit skurrilen Keramiken bringen Nadia Pereira Benavente und ihr Gast David Rauer einen neuen Akzent in den Atelierspeicher. Die Formen spielen ins Surrealistische.