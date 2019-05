Betroffen sind laut städtischer Pressemitteilung folgende Bereiche: Hammer Straße 253 bis Umgehungsstraße; Friedrich-Ebert-Straße / Ecke Augustastraße; Friedrich-Ebert-Straße in Höhe Hausnummer 69; Theißingstraße in Höhe Hausnummer 9 sowie in Hiltrup die Nobelstraße in Höhe Osttor.

Die Asphaltarbeiten dienen der Verkehrssicherheit und der Erhaltung der Fahrbahn-Substanz. Sie erfolgen zwischen 18 Uhr und 5 Uhr in der Frühe. Der Verkehr wird jeweils halbseitig an den Baustellen vorbeigeleitet. Radfahrer und Fußgänger sind nicht betroffen. Lediglich im Bereich Hammer Straße / Umgehungsstraße müssen auch Fußgänger und Radfahrer mit Einschränkungen rechnen.

So wenig Baulärm wie möglich

Die Arbeiten beginnen auf der Friedrich-Ebert-Straße, anschließend wird die stadteinwärtige Spur der Hammer Straße vor der Umgehungsstraße zur Baustelle. Auch wegen der hohen Staugefahr muss an diesen Stellen in der verkehrsärmeren Nachtzeit gearbeitet werden. Das Tiefbauamt wird die Verkehrsbehinderungen und den Baulärm so gering wie möglich halten, heißt es abschließend.