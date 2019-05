Die Saison der Freilichtbühne hat noch nicht begonnen, da steht bereits fest, was im nächsten Jahr gezeigt wird: die Musicals „Sister Act“ (Bild) und „Der Besuch der alten Dame“. Ob Show oder Drama, die Freilichtspiele wollen beide Genres bedienen. Obwohl die Premieren 2019 noch anstehen, steigen die Verantwortlichen früh in die Planung ein. Das hat einen Grund: „Frühstart ist wichtig, denn die Konkurrenz schläft nicht“, weiß Intendant Radulf Beuleke. Der Vorverkauf startet am 12. November. Die aktuelle Saison beginnt am Sonntag, 18. Mai, mit dem „Dschungelbuch“. Am Freitag, 21. Juni ist die Premiere von „Don Camillo und Peppone“. „Dr. Schiwago“ ist ab Freitag, 26. Juli, zu sehen.