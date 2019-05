Hühner hören Droste-Hülshoff

Am Tag der Ausstellungseröffnung hat Mina Noack noch schnell eine Idee umgesetzt, die sie schon einige Zeit mit sich herumtrug: Sie fertigte eine kleine Urkunde an. Darauf zu sehen ist ein Brief an Annette von Droste-Hülshoff, indem sie ihre Hoffnung auf eine gute „Zusammenarbeit“ ausdrückt.