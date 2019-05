Polizeikontrolle an der A 1

Münster -

138 Packungen Babynahrung, Taucherbrillen, Babyschnuller, Planschbecken und Schwimm-Matratzen: Was Polizeibeamte am Donnerstag bei der Kontrolle eines Pkw auf dem Rastplatz Münsterland-Ost fanden, dürften sie so auch noch nicht oft erlebt haben.