Seine Großbauten in Münster liegen ähnlich verborgen, wie das Wissen um sein Werk. Umso mehr gilt es, den aus Duisburg stammenden Architekten Carl Brocker zu entdecken – entwarf er doch in den 20er-Jahren wegweisende, ausdrucksstarke Projekte auch für Münster.

Am kommenden Mittwoch (15. Mai) um 19 Uhr wird sein Leben und Werk daher umfassend vorgestellt – der BDA Münster-Münsterland lädt in seiner Vortragsreihe „A-Z Architekten in Münster“ diesmal in das Mutterhaus der Missionsschwestern nach Hiltrup ein. Denn auch dieses konnte Brocker in den Jahren 1925 bis 1930 realisieren – und es ist heute noch, benachbart zum Herz-Jesu-Krankenhaus, erhalten.

Brocker studierte an den Technischen Hochschulen in Karlsruhe und Berlin. Im Anschluss wirkte er im preußischen Staatsdienst ab 1903 am Bau der Staatsbibliothek Unter den Linden mit. 1910 ließ er sich in Düsseldorf als selbstständiger Architekt nieder.

Collegium Borromäum führte ihn nach Münster

Gemeinsam mit seinem Vater, dem Bauunternehmer Johann Brocker, errichtete er von 1911 bis 1913 das „Mercatorhaus“ in Duisburg in moderner Eisenbeton-Bauweise. Der Bau des Collegiums Borromäum (1913-1915) am Domplatz führte ihn schließlich nach Münster – und hin zu verstärkt kirchlichen Auftraggebern.

Ab 1925 realisierte er moderne, neuzeitliche Krankenhäuser und große Pflegeanstalten in Westfalen und im Rheinland. In Münster schuf er das Turmgebäude der Raphaelsklinik (1928-1930) als erstes Hochhaus der Stadt sowie von 1925 bis 1930 das expressionistische Mutterhaus der Missionsschwestern in Hiltrup.

In seinem Vortrag wird Stefan Rethfeld den Werdegang des Architekten Brocker darstellen und zusammen mit Gästen aus dem Familienkreis erörtern. Architekturinteressierte sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.