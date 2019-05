„Sicher, geborgen, gut begleitet“: Unter diesem Motto betreut das landesweit tätige „Netzwerk Pflegefamilien“ seit 25 Jahren Pflegefamilien und Pflegekinder. Allein am Hauptsitz in Münster leben derzeit 450 Kinder in etwa 320 solcher Familien. Das Jubiläum wurde am Freitag in der Clubschiene am Hafenweg mit vielen ehemaligen und aktuellen Familien gefeiert. Insgesamt wurden in Münster in den vergangenen 25 Jahren rund 1000 Kinder betreut.

Bei der Jubiläumsveranstaltung wurde auch über wichtige Zukunftsfragen diskutiert. Nach Grußworten von Münsters Stadtdirektor Thomas Paal und LWL Referatsleiter Matthias Lehmkuhl spricht der Erziehungswissenschaftler Prof. Dr. Klaus Wolf aus Siegen zu den wichtigsten Zukunftsthemen für Pflegefamilien.

Große Herausforderungen

Die Zahl der in Pflegekinder wächst laut Pressemitteilung des Netzwerks, das zum „Verbund sozialtherapeutischer Einrichtungen“ (VSE) gehört, seit Jahren. Träger und Jugendämter stünden vor großen Herausforderungen. „In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Zahl der betreuungsbedürftigen Kinder immer weiter erhöht“, sagt Diplom-Pädagoge Günter Möllers, der die Netzwerk-Arbeit koordiniert. „Früher waren die meisten Kinder acht bis elf Jahre, heute sind sie drei bis sechs“, beschreibt Möllers eine der Herausforderungen.

Die Gründe für den Anstieg seien vielschichtig: „Zum einen schauen die Jugendämter genauer hin. Zum anderen ist das Tabu, Kindeswohlgefährdung zur Sprache zu bringen, glücklicherweise aufgebrochen.“ Zudem seien die Belastungen für leibliche Familien heute oftmals größer, häufig habe das finanzielle Gründe. Und: Mittlerweile gebe es einen Konsens, dass Kinder in Pflegefamilien engere Bindungen aufbauen könnten und damit meist eine bessere Betreuung als in Heimen erhielten.

Bis Pflegeeltern ein Kind aufnehmen können, werden sie durch das Netzwerk in einer mehrmonatigen Vorbereitungsphase betreut. 57 ausgebildete Familienberater mit verschiedensten Zusatzqualifikationen sind dafür zuständig.