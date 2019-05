Die Partei nennt sich Volt und ist laut der Kreisvorsitzenden Raabe die bislang einzige Partei, die einen „gesamteuropäischen Ansatz“ verfolge. Konkret trete Volt mit einem einheitlichen Wahlprogramm in acht EU-Staaten an. Neben Deutschland seien dies Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Schweden, Spanien, Bulgarien und sogar Großbritannien – jenes Land, das ja eigentlich aus der EU austreten möchte.

Volt ist für die Studentin die Antwort auf die Brexit-Debatte. Deshalb wurde die Partei auch am 29. März 2017 gegründet. An diesem Tag reichte das Vereinigte Königreich sein Austrittsgesuch bei der EU ein.

Herausforderungen international lösen

Wenn der Rückfall in die Nationalstaatlichkeit vermieden werden soll, dann müssten sich Parteien auch europäisch organisieren, so die Kölnerin, die aktuell in Münster Politikwissenschaften und Islamwisschenschaft studiert. Ausdrücklich weist sie darauf hin, dass das Parteiensystem ansonsten national organisiert sei. So gebe es verschiedene grüne Parteien, aber allesamt mit einem jeweils eigenen Wahlprogramm.

Herausforderungen wie „Klimawandel, ökonomische Ungerechtigkeit, Migration und Terrorismus“ kann nach Überzeugung der rund europaweit rund 18 000 Volt-Unterstützer „kein Nationalstaat alleine bewältigen“.

Ganz oben auf der Liste für Volt steht Dr. Tobias Lechtenfeld aus Bonn. Er kommt am Sonntag (12. Mai) nach Münster und tritt um 19 Uhr im Coworking Space, Dortmunder Straße 25, auf. Im Internet schreibt Volt: „Wir sind paneuropäisch, pragmatisch und progressiv.“