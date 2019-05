Mehr als 100 Münsteraner werden auf der Stubengasse zu Schauspielern

Für die Passanten bot sich um 12.19 Uhr auf dem Stubengassenplatz plötzlich ein ungewohntes Bild. Mehr als 100 Menschen bewegten sich simultan, hatten allesamt Kopfhörer im Ohr und spielten offensichtlich eine Szene. Doch was bloß wurde da gespielt? Die Geschichte erfuhren nur die Schauspieler.

In rund 80 Städten in Deutschland gab es am Samstag gleichzeitig eine besondere Premiere: Beim „Theater der 10.000“ gingen von Aachen bis Görlitz und von Flensburg bis Passau Tausende Menschen bei einer simultanen Theateraktion auf die Straße und setzten damit ein Zeichen für eine lebenswerte Zukunft für jedes Kind. Die Aktion wurde von Unicef Deutschland ins Leben gerufen und gemeinsam mit einem Kreativteam und ehrenamtlichen Unicef-Gruppen umgesetzt.

Zeitreise ins Jetzt

Über eine Audio-Datei, die man sich per QR-Code aufs Handy laden konnte, und Kopfhörer erfuhren die Teilnehmenden die Story des ihnen vorher unbekannten Stücks und erhielten überall simultan die gleichen Regie-Anweisungen. So entstand bundesweit eine Choreographie, bei der insgesamt Tausende Menschen vor dem Kölner Dom, auf dem Berliner Arkonaplatz, vor der Porta Nigra in Trier, vor dem Braunschweiger Schloss, am Karl-Marx-Monument in Chemnitz, auf dem Marktplatz in Bremen und eben auch auf dem Stubengassenplatz in Münster ihre Arme hoben, einen Kreis bildeten oder einen Schritt nach vorn machten.

In dem Stück wurden die Spontan-Schauspieler zu Zeitreisenden, deren Aufgabe es ist, ins Jahr 2019 zurückzukehren und die Zukunft zu verändern. Denn sonst droht unsere Erde zu einem unbewohnbaren Ort zu werden, an dem Kriege und Naturkatastrophen herrschen.

Zu viele Kinder in Kriegsgebieten

Das Ende des Theaterstücks war bewusst offen gestaltet – es soll zum Nachdenken darüber anregen, was jede und jeder zu einer besseren Zukunft beitragen kann, und zum Dialog und Mitgestalten der Gesellschaft ermutigen. „Wir möchten mit der Theateraktion spielerisch auf ein ernstes Thema aufmerksam machen: Schon heute wachsen Millionen von Kindern in einem Kriegs- oder Krisengebiet auf“, sagte Otto Bitter, Leiter der Unicef-Gruppe Münster.

„Theater der 10.000“: größte Unicef-Performance-Aktion in Deutschland auch auf der Stubengasse 1/53 „Theater der 10.000“: größte Unicef-Performance-Aktion in Deutschland auch auf der Stubengasse Foto: Matthias Ahlke

Katharina Semmler freute sich über den regen Zuspruch. Über 100 hatten sich im Vorfeld für die Theater-Aktion angemeldet, vor Ort kamen noch einige Spontane hinzu. „Mit dieser tollen Teilnehmerzahl haben wir deutlich größere Städte überholt“, sagte Semmler von der Unicef-Gruppe Münster. Großen Anteil an der Vielzahl der Menschen hatte laut Bitter auch die Unicef-Hochschulgruppe, die stark vertreten war auf dem Stubengassenplatz.

„Beeindruckend“

Eine von ihnen war Lucie Dötzer. Die 21-jährige Studentin hatte großen Spaß an der Aktion. „Vor allem zu wissen, dass in genau der selben Sekunde in Deutschland so viele das gleiche machen, war irgendwie beeindruckend“, sagte Dötzer nach der halbstündigen Performance. Schauspielerfahrung hatte die junge Frau - so wie die meisten anderen - vorher nicht gesammelt. Brauchte man auch nicht. Denn was die Leistung beeindruckend gemacht hat, war die Botschaft.