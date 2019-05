Gästefans vor Café am Hafen überfallen

Am Samstagvormittag (11. Mai) waren die Fans des Karlsruher SC rechtzeitig zur Drittliga-Begegnung mit dem SC Preußen nach Münster aufgebrochen. Lange vor dem Spielbeginn besuchten Fans aus dem Badischen ein Café am Hafen. Kurz nach 11 Uhr stürmten mehr als 20 vermummte, junge Männer die Terrasse des Cafés, rissen eine aufgehängte Fanfahne des Karlsruher SC ab und griffen die Fans an, teilt die Polizei mit.

Ein 60-jähriger Fan aus Karlsruhe versuchte demnach, die Fahne an sich zu ziehen, erhielt einen Faustschlag gegen den Kopf und ging zu Boden. Am Boden liegend trafen ihn mehrere Tritte der Angreifer. Nachdem weitere Karlsruhe-Fans aus dem Café zur Hilfe kamen, flüchteten die Täter.

Täter waren Preußen-Ultras

Polizisten ergriffen im Hafenbereich und am Hansaring insgesamt 29 Personen im Alter von 19 bis 27 Jahren, die zum Teil die Vermummung bereits abgelegt hatten. Alle überprüften Täter gehören den Ultras des SC Preußen Münster an. Fünf Ultras mussten die Zeit während des Spiels im Gewahrsam verbringen. Es bestand die Gefahr, dass sie im Stadion erneut Straftaten begehen, so die Polizei.

Anlässlich der Begegnung hatten sich etwa 850 Gästefans rund um den Hafenplatz versammelt. Von dort startete gegen 11.40 Uhr ein angekündigter Fanmarsch der Unterstützer des Karlsruher SC in Richtung Stadion. Sowohl während des Fanmarsches als auch im Stadion entzündeten einige Fans Rauchtöpfe und Bengalos. Die Ermittlungen zu den entsprechenden Strafverfahren sind eingeleitet. Die Polizei war nach Angaben eines Polizeisprechers mit mehreren Hundert Einsatzkräften vor Ort.

Balljunge leicht verletzt

Nachdem der Aufstieg des Sportclubs aus Karlsruhe feststand, betraten mehrere hundert Anhänger der Baden den Rasen und feierten ihre Mannschaft. Wie mit dem Verein abgesprochen, habe man ein Stufenkonzept angewendet, sagte ein Polizeisprecher auf Anfrage unserer Zeitung. Erst habe man den Rasen mit Ordnern gesichert, dann mit einer lockeren Polizeiformation. Im Freudentaumel habe man die Fans dann bis zur Mittellinie gewähren lassen, so der Sprecher, der betonte, dass das Stürmen des Rasens aber grundsätzlich untersagt sei.

Als die KSC-Fans den Rasen stürmten, wurde ein 13-jähriger Balljunge leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Die genaue Ursache für die Verletzung müsse noch geklärt werden, heißt es abschließend.