200 Gläubige eröffnen Kirchenstreik "Maria 2.0"

Münster -

Vor der Heilig-Kreuz-Gemeinde in Münster haben am frühen Abend etwa 200 Gläubige – darunter vor allem Frauen – einen Kirchenstreik begonnen. Aus Protest gegen den Missbrauch in der Kirche und die von Männern beherrschten Strukturen feierten die in weiß gekleideten Initiatorinnen von „Maria 2.0“ einen Gottesdienst, in dem sie selbst das Brot miteinander teilten, das Evangelium vorlasen und sich gegenseitig den Segen gaben.