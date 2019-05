Artistik mit fantastischen Bildern

Münster -

Die Dualität der Dinge: Ohne Licht kein Schatten, ohne Hass keine Liebe, der eine nicht ohne den anderen ... Mit einer philosophisch-ästhetischen Produktion unterhält das GOP-Varieté-Theater Münster sein Publikum in den Monaten Mai und Juni. Trotz vieler eher leiser Töne – ein Kontrast zu den beiden actionreichen Shows „Bang Bang“ und „Appartement“ in den Monaten zuvor – kam „Sombra“ beim Premierenpublikum bestens an: Wieder einmal gab es nach dem vom zehnköpfigen Künstler-Ensemble launig getanzten Finale Standing Ovations.