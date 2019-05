Rechtswalzer und das Floß der Medusa

Franzobel (geboren 1967 in Vöcklabruck) hat sich in verschiedenen künstlerischen Disziplinen und in allen literarischen Gattungen betätigt. Für seine literarischen Arbeiten erhielt er den Ingeborg-Bachmann-Preis (1995), den Arthur-Schnitzler-Preis (2002) und den Nicolas-Born-Preis (2017).

Bevor „Das Floß der Medusa“ erschien, hatte er die Krimis „Wiener Wunder“ (2014) und „Groschens Grab“ (2015) vorgelegt. Der erste Satz von „Rechtswalzer“ ist eine Datumsangabe: „6. September 2024“. Dies ist der Tag, an dem der Protagonist des Romans in einen Strudel wahnwitziger Schikanen gerät. Bis zu jenem Tag war er ein Glückspilz gewesen: Sein Getränkehandel und seine Bar hatten floriert, sein Sohn war prächtig geraten, und seine Ehe war glücklich gewesen. Als jedoch eine Fahrscheinkontrolle in der U-Bahn eskaliert und er unversehens in Untersuchungshaft landet, steht plötzlich seine ganze Existenz auf dem Spiel. Und das unter den Bedingungen eines Staates, dessen rechtsnationale Regierung den bevorstehenden Opernball als infernalisches Stelldichein für ihre Ziele inszenieren will. Franzobels neuer Kriminalroman spielt in der Zukunft, ist aber brandaktuell, heißt es in einer Pressemitteilung.

Brandaktuell ist auch „Das Floß der Medusa“ (geblieben), dem die Jury des Bayrischen Buchpreises eine „radikale Grenzüberschreitung“ bescheinigte: „sprachlich, erzählerisch, inhaltlich“. Franzobel nutze in seinem Roman den historischen Stoff des Schiffsuntergangs und seiner wenigen Überlebenden für ein grandioses Experiment über Menschen im Ausnahmezustand, heißt es in der Ankündigung des Theaters Münster: „Unbekümmert erzählt er die Geschichte neu und durchschießt sie immer wieder mit Verweisen auf die Gegenwart: Von der europäischen Flüchtlingspolitik bis zur Havarie der Costa Concordia. Das Floß der Medusa trifft ins Herz, zeigt die ungeschminkte Fratze des Menschen und entfaltet ein spannendes ‚Theater der Grausamkeit‘.“