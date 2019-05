„Da passiert echtes Theater“

Münster -

Wie könnte sich eine Bühne zum 100. Geburtstag besser präsentieren als mit einem kleinen Querschnitt durch das Repertoire? So begab es sich auch am Sonntagmorgen im Rathaus-Festsaal in Münster. Kathrin Henschel, Bernd Artmann und Matthias Dierker spielten Karl Wagenfelds „Hatt giegen Hatt“, mit dem die Bühne 1919 gestartet war, Monika Rappers und Hannes Demming „Jöppe in’t Paradies“ und wiederum Hannes Demming, Hermann Fischer und Uli Tarner eine Szene der jüngsten Erfolgsproduktion „3 Mannslüü in’n Snei“. Die über 200 Gäste bekamen aber noch mehr Niederdeutsches zu hören, und zwar Lieder zur Gitarre mit Georg Bühren und Alexander Buske.