Eine große Anzahl Nachbarn, Freunde und Bekannte des Brautpaars André Niehoff und Lisa (geb. Gerwens) hatten sich zur kirchlichen Trauung am Freitagnachmittag in der St.-Agatha-Kirche in Epe eingefunden. Bräutigam André Niehoff ist Offizier bei den Klosterschützen in Epe und so war es selbstverständlich, dass die Offiziere des Schützenvereins sich nach der Trauung vor dem Eingang zur Kirche zum Spalier aufstellten. Auch der Kegelclub „Steile neun“ sowie Arbeitskolleginnen der Braut von der Firma Engbers hatten sich zum Spalier formiert und gratulierten den frisch vermählten Eheleuten.