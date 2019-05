Die Sonne lachte, als sich am Sonntagmorgen 21 Konfirmanden und Konfirmandinnen vor der Evangelischen Stadtkirche in Gronau zum Erinnerungsfoto aufstellten. „Ein gesegnetes Leben – das ist mehr als die Suche nach dem Glück“, betonte Pfarrer Willy Bartkowski, der den Gottesdienst hielt, in seiner Predigt. „Ein gesegnetes Leben, das hat sogar manche Wunde geheilt, die die Suche nach dem Glück gerissen hat – was immer Eure Wege begleiten wird, wohin sie Euch führen werden, es sind und bleiben gesegnete Wege, das heißt: Nicht ohne Halt, nicht hoffnungslos, und wenn es sein muss, nicht trostlos“, gab Bartkowski den Konfirmanden mit auf den Lebensweg.