Lasst sie doch laufen

Das Schöne am Fußball ist, dass Vereine aufsteigen können. In Münster träumen die Preußen davon seit Jahren. Die Karlsruher haben es in dieser Saison geschafft – die letzten notwendigen Punkte dafür holten sie im Preußenstadion. Herzlichen Glückwunsch!

Natürlich begleiteten Tausende Fans die Karlsruher nach Münster („KSC olé“). Natürlich bejubelten sie lautstark die vier Tore („Der KSC ist wieder da“), und natürlich wollten sie nach Schlusspfiff zur erfolgreichen Mannschaft auf den Rasen, um mit den Aufstiegshelden gemeinsam zu feiern („Nie mehr dritte Liga“). So wie überall in den Stadien in der Stunde des Erfolgs.

SC Preußen Münster – Karlsruher SC 1/23 Nachdem der Aufstieg ihrer Mannschaft feststeht, stürmen KSC-Fans das Spielfeld im Preußenstadion. Foto: Jürgen Peperhowe

Der Karlsruher Anhang feiert, bis es qualmt. Foto: Jürgen Peperhowe

Verletzungspause nach einem Zusammenprall. Foto: Jürgen Peperhowe

Ratlose Gesichter bei Kevin Rodrigues Pires, Niklas Heidemann, René Klingenburg und Moritz Heinrich. Foto: Jürgen Peperhowe

Ole Kittner beim Gedankenaustausch mit Schiedsrichter Lasse Koslowski. Foto: Jürgen Peperhowe

Auch Trainer Marco Antwerpen ist nicht zufrieden mit dem Schiedsrichtergespann. Foto: Jürgen Peperhowe

Sandrino Braun und Kevin Rodrigues Pires müssen nach dem 0:2 den Torjubel der Karlsruher ertragen. Foto: Jürgen Peperhowe

René Klingenburg im Duell mit Alexander Groß. Foto: Jürgen Peperhowe

Unverständnis für eine Entscheidung des Unparteiischen. Foto: Jürgen Peperhowe

Der Führungstreffer der Gäste ... Foto: Jürgen Peperhowe

... durch Marvin Pourié. Foto: Jürgen Peperhowe

Karlsruher Aufstiegsjubel. Foto: Jürgen Peperhowe

SCP-Coach Marco Antwerpen gratuliert KSC-Trainer Alois Schwartz. Foto: Jürgen Peperhowe

Rufat Dadashov beim Kopfballduell mit zwei KSC-Spielern. Foto: Jürgen Peperhowe

Freude bei den Karlsruhern. Foto: Jürgen Peperhowe

Das Oldie-Team des SC Preußen mit Trainer Helmut Horsch. Foto: Jürgen Peperhowe

Vor dem Anpfiff: Ehrung aller Spieler, die den Verein verlassen werden. Foto: Jürgen Peperhowe

KSC-Aufstiegsfreude. Foto: Jürgen Peperhowe

Polizeikräfte versuchen, für Ordnung zu sorgen. Foto: Jürgen Peperhowe

Karlsruher Fans, zunächst auf dem Zaun, ... Foto: Jürgen Peperhowe

... dann kurz vor dem Platzsturm. Foto: Jürgen Peperhowe

Der scheidende SCP-Trainer Marco Antwerpen. Foto: Jürgen Peperhowe

KSC-Fans duellieren sich mit Polizisten. Foto: Jürgen Peperhowe

Peinliche und gefährliche Strategie

In Münster hatten vermeintliche Sicherheitsexperten tatsächlich geglaubt, die Karlsruhe-Fans würden in den Blöcken bleiben und einfach nur zugucken. Dutzende Polizisten bauten sich kurz vor Spielende hinter Ordnern vor der Gästekurve auf, um die Aufstiegsfeier zu bremsen. Es dauerte allerdings nur wenige Minuten, bis die euphorisierten Fans im kollektiven Ansturm die dichte Polizeiformation durchbrachen. Es war ein Zufall, dass angesichts dieser peinlichen und gefährlichen Strategie offenbar nur wenige Menschen verletzt wurden.